Divulgada lista de artistas selecionados para exposição [In]dizível

Dezesseis artistas foram selecionados para expor seus trabalhos nas seis galerias da Prefeitura de Uberlândia entre os meses de maio e julho de 2017. A lista completa foi publicada no Diário Oficial do Município e pode ser conferida aqui. As propostas atendem ao edital ‘[In]Dizível: outras memórias’, lançado em março pela Secretaria Municipal de Cultura com o objetivo de mostrar o que não é dito no dia-a-dia, mas precisa ser evidenciado e não pode ser esquecido.

Conforme previsto no edital, três artistas selecionados foram contemplados ainda com exposições individuais, em datas ainda a serem definidas. Para mais informações, procure o Setor de Artes Visuais da Casa da Cultura ou ligue (34) 3255-8252/ 3236-8011.

