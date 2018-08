Disney contrata brasileiros para responder dúvidas de visitantes

Processo seletivo 2018

O processo seletivo para trabalhar na Disney através do programa Cultural Exchange Program começará no dia 19 de abril, quando os interessados poderão se inscrever na 1ª etapa no site, que consiste em uma palestra obrigatória onde serão informadas as características do programa, os prazos, documentos necessários, estimativa de custos e procedimentos das etapas seguintes.

Este ano, as palestras ocorrerão nas seguintes cidades: São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Goiânia e Recife.

Aos aprovados para a 2ª etapa (entrevista com recrutadores da Disney), o processo será realizado somente em São Paulo.

Vagas Home Office Quem mora nos Estados Unidos e possui a permissão de trabalho, pode também se candidatar para trabalhar na Disney nas novas oportunidades de realizar serviços e atendimento home office. Estas vagas são para criar momentos mágicos ao responder e-mails, atender ligações e convidar pessoas para visitar o Magic Kingdom e os demais parques da Disney.