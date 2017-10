Dias melhores pra sempre: Jota Quest faz show gratuito no Uberlândia Shopping – InSide com Marina Caixeta

O que há de melhor na cidade aparece na coluna InSide. Nesta semana dicas e iniciativas que farão diferença na vida de muita gente. Confira!

JOTA QUEST

Uma das bandas de pop rock nacional mais queridas do Brasil, Jota Quest, retorna à Uberlândia no próximo dia 22 de outubro com show de tirar o chapéu. O espetáculo, que será realizado no estacionamento do Uberlândia Shopping, às 18h, vem para marcar o lançamento da Rádio Mix FM. O show é gratuito.

BRINQUEDOS

Como criança deve ser feliz todos os dias e aproveitando o mês das crianças, a Omelete Filmes, em parceria com outras marcas, está arrecadando até dia 31/10, brinquedos usados em bom estado de conservação para doar para a Associação do Câncer de Uberlândia. Para ajudar, leve aquele brinquedo que seu filho não brinca mais nos seguintes locais: Avenida Brasil, 1959-b / Avenida João Pessoa, 73. Mais informações nos telefones:(34) 99634-9031 / 99171-3859 / 99635-8600.

YOGA GRATUITA

A Faculdade Una de Uberlândia oferece gratuitamente Meditação Sahaja Yoga, toda terça-feira, e Yoga às quartas-feiras, sempre das 18h às 18h55min. Estas atividades, abertas ao público e gratuitas, acontecem na sala de fisioterapia no térreo do Campus Karaíba – Alameda Paulina Margonari, 59. Serão abertas 25 vagas para cada uma das modalidades, que serão preenchidas por ordem de chegada ao primeiro dia das atividades, sendo Meditação na próxima terça-feira (17) e Yoga na quarta-feira (18). Para participar é necessário ter mais de 12 anos e não é preciso ter experiência anterior nestas praticas. A lista de participantes, assim como a de espera para nova oportunidade, será controlada pelos professores. As atividades seguem até o fim de dezembro, quando haverá um recesso por conta das festas de fim de ano e férias, com reinício na segunda quinzena de janeiro de 2018.

PAISAGISMO

Uberlândia inaugura no dia 30 de novembro, o condomínio recorde em área de paisagismo: 54 mil metros quadrados. O Jardim Versailles, como o próprio nome já diz, é inspirado no Palácio e nos Jardins de Versailles, na França.

VOLUNTARIADO

Visando a ampliar o atendimento à comunidade, o Centro Comunitário do Shopping Park busca voluntários interessados em ajudar a equipe de atendimento, ministrando aulas, auxiliando no desenvolvimento de atividades, com suporte profissional, ou mesmo para dar apoio aos demais voluntários do Centro. Os interessados em colaborar devem comparecer na sede do Centro (Rua Ivete Cordeiro da Silva, nº 1070, bairro Shopping Park) e conversar com o coordenador responsável pela instituição.

UBERLANDINO

O ginecologista e obstetra Dr. Marcelo Ponso chegou recentemente à Uberlândia para somar ao corpo clínico da Clínica MedGen. Seja bem-vindo!

OPORTUNIDADE

Para você que atua no setor cultural como artista, agente, produtor ou grupo cultural, estão abertas as inscrições para um curso totalmente gratuito, capaz de ajudá-lo a estruturar ideias, planejar empreendimentos e alcançar seus sonhos e propósitos. É o curso ‘Gestão e Planejamento de Grupos Culturais’, que acontecerá nos dias 23, 24, 30 e 31/10 das 18h30 às 22h, na Casa da Cultura, em Araguari (MG). As vagas para o curso são limitadas. Quem deseja garantir a participação deve se inscrever em www.q3consultoria.com.br.

PARABÉNS

O consultor pedagógico do Colégio Nacional, Thome Caires, completa nesta semana mais um ano de vida. Parabéns pelo aniversário e pelo trabalho! Sucesso!