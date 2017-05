Dia do Desafio (31) estimula a prática de atividades físicas

Nesta quarta-feira (31), Uberlândia participará do ‘Dia D – Dia do Desafio Esportivo’, iniciativa que prevê a mobilização da população para a prática de atividades físicas. Por apoiar e entender a importância dessa ação, a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) é responsável por incentivar e apurar o número de pessoas que se movimentarão na cidade. O dia é difundido mundialmente pela The Association For International Sport for All (Tafisa) e no Brasil é promovido pelo Sesc São Paulo.

Nesse dia, pessoas de todas as idades se envolvem em uma competição amigável entre cidades do mesmo porte na tentativa de mobilizar a maior porcentagem de participantes, tendo como base de cálculo o numero oficial de habitantes do município. Uberlândia concorrerá com Jundiaí, mas a competição é apenas estímulo à participação. Quem sai ganhando são as pessoas, que exercitam a integração social, práticas e atividades esportivas.

Realizado sempre na última quarta-feira de maio, o ‘Dia D’ é um convite à prática esportiva que se estende a todos: empresas, instituições e a comunidade em geral. “Teremos a promoção de atividades específicas, tanto no Parque do Sabiá quanto nos poliesportivos, com a finalidade de reforçar a importância de se praticar alguma atividade física, promovendo a saúde e bem-estar”, enfatiza o diretor -geral da Futel, Silvio Soares dos Santos.