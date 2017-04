Desarmamento infantojuvenil é trabalhado junto aos alunos de Uberlândia

As ações práticas da Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil voltadas para o desarmamento infantojuvenil terão início nesta terça-feira (4). Como parte das comemorações dos 50 anos da Escola Estadual Sete de Setembro, a Caravana de Prevenção às Drogas levará aos alunos da unidade atividades como grafite, palestra, oficinas de dança e de rimas. O objetivo é alertar sobre o perigo da apologia às armas e à violência em brincadeiras infantis, jogos e filmes, bem como promover a cultura da paz e da resolução pacífica de conflitos.

Nem de brincadeira

O Dia Municipal do Desarmamento Infantil é comemorado em Uberlândia em 15 de abril. Neste ano serão promovidas várias atividades até a próxima quarta-feira (12) e os trabalhos serão divididos em duas etapas. Inicialmente a equipe da secretaria levará a caravana às escolas e fará exibições de filmes, bate-papos em salas de aula e produção de redações e cartazes que reforcem o tema “Violência, nem de brincadeira”. As escolas interessadas em receber o projeto devem solicitá-lo pelo telefone 3239-2818 ou pelo endereço eletrônico diretoriadeprevencaoasdrogas@uberlandia.mg.gov.br. Os alunos poderão ainda trocar brinquedos (como réplica de armas, jogos violentos e bonecos armados) por cupons para participar de sorteios com diversos prêmios.

Em um segundo momento, entre os dias 10 e 12, a secretaria promoverá atividades em pontos específicos da cidade como parte das comemorações.

Serviço

Caravana de Prevenção às Drogas na Escola Estadual Sete de Setembro

Quando:Terça-feira (4), das 8h às 11h e das 13h às 16h

Local: Avenida Atlântica, 577, bairro Presidente Roosevelt