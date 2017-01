Deputado Tenente Lúcio faz balanço positivo do ano de 2016

Em seu primeiro mandato como deputado federal, Tenente Lúcio fez uma análise positiva das atividades parlamentares realizadas neste ano de 2016. O parlamentar participou ativamente de diversas pautas importantes como também deu a sua opinião em debates de assuntos de interesse nacional.

“Tivemos um ano de trabalho intenso e deliberativo, votamos favorável ao afastamento da ex-presidente Dilma Rousseff. Apoiamos o projeto original das dez medidas contra a corrupção e votamos contra os destaques que teve como objetivo enfraquecer o trabalho do Ministério Público e do Judiciário.”, disse o deputado.

Nesse ano, Tenente Lúcio foi eleito pelo site “Congresso em Foco” o quarto melhor deputado de Minas Gerais. Teve 100% de Presença no Congresso Nacional. Uma das principais ações do parlamentar destacou-se na destinação de recursos federais para o estado de Minas Gerais.

Foram R$ 13.653.870,00 (Treze milhões, seiscentos e cinquenta e três, oitocentos e setenta mil reais) de emendas individuais pagas para diversas cidades das regiões: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e do Norte de Minas. Sendo que pouco mais de 50% desses valores, foram destinados para a área da saúde pública.

Em Uberlândia, um dos grandes beneficiados com emenda para a saúde foi o Centro de Referência Nacional em Dermatologia Sanitária e Hanseníase da Universidade Federal de Uberlândia (Credesh – HCS/UFU). A instituição recebeu quase R$ 500 mil reais, para o desenvolvimento de pesquisas, compra de materiais para estudo e de utensílios para o equipamento da nova unidade que está em construção.

“Sabemos que em todo o Brasil, a Saúde requer investimentos constantes, em todas as áreas, por isso da minha preocupação em destinar recursos para essa área, promovendo então, mais qualidade no atendimento à sociedade.”, ressaltou.

As emendas de Bancada do estado de Minas Gerais somaram o valor de 2.868.000,00 (Dois milhões, oitocentos e sessenta e oito mil reais) para cada deputado. A cota de Tenente Lúcio foi destinada para aquisição de 12 veículos de 44 lugares, para o transporte escolar em cidades de Minas. A previsão de entrega é para fevereiro de 2017.

Na sua ultima atuação do ano, o parlamentar destinou para 39 municípios mineiros, um total de 41 Kits, contendo equipamentos e um veículo 0 km para auxiliar os Conselhos Tutelares no trabalho realizado com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Para o parlamentar, esse ano ficará marcado na história. “O ano de 2016 ficará marcado, enfrentando uma das piores crises econômicas, institucionais, fiscais, sociais e políticas dos tempos. Mas com muito otimismo e trabalho estamos empenhados em mudar essa situação.”.

O deputado também destacou sobre os recursos de programação, que foram liberados através de gestão juntos aos órgãos responsáveis pelos pagamentos que saíram em parcelas ou valor total. Os valores que tiveram a gestão do parlamentar somam quase 12 milhões de reais que foram pagos aos municípios.

“Em 2017, seguirei empenhado para a realização de debates qualificados, aprovações de projetos de extrema relevância para políticas direcionadas ao cidadão mineiro. Continuarei trabalhando com afinco para a melhoria na assistência à saúde com muita responsabilidade”, exaltou o deputado.