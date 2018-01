Deputado Federal Tenente Lúcio libera mais de 50 milhões de reais para Universidade Federal de Uberlândia e Hospital de Clínicas da UFU

A divulgação do pacote de recursos aconteceu nesta quinta-feira no Campus Umuarama

O evento contou com a presença do Deputado Federal Tenente Lúcio, o Reitor da UFU, Professor Valder Steffen, o Diretor Geral do Hospital de Clínicas, Dr. Eduardo Crosara, o diretor administrativo Dr. Adenílson Lima, vereadores, prefeitos da região, pró-reitores e servidores da Universidade.

O encontro foi promovido pela Universidade Federal de Uberlândia para agradecer e homenagear o deputado Federal Tenente Lúcio que conseguiu fazer gestão e liberar, mais de 50 milhões de reais para a Universidade e Hospital de Clínicas da UFU.

Os recursos são provenientes do Governo Federal e foram viabilizados pelo parlamentar a partir de gestão direta nos Ministérios da Saúde e da Educação, além de emendas do parlamentar. O montante destinado soma mais de R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais).

Segundo o Diretor do Hospital, Dr.Eduardo Crosara, o dinheiro repassado para o HC tem sido aplicado na aquisição de mobiliários, equipamentos e medicamentos, visando melhorias na estrutura de internação e atendimento, além de garantir o pagamento dos salários e do décimo terceiro dos colaboradores da Fundação, bem como o pagamento de diversos fornecedores do Hospital.

“A verba chega em um momento delicado, onde a instituição passa por uma das piores crises financeiras em virtude de atrasos e falta de repasses. Temos muito que agradecer ao Deputado Tenente Lúcio por essa ação que possibilita uma nova realidade neste ano de 2018 para o hospital de Clínicas.”, ressalta Eduardo Crosara.

O Hospital de Clínicas da UFU é referência de urgência e emergência para 16 municípios do Triângulo Mineiro e abrange população indireta de mais de dois milhões de pessoas.

“Essa reunião é momento muito importante onde agradecemos o deputado pelas inúmeras intervenções junto aos ministérios para a liberação de recursos e também de emendas parlamentares. Essa parceria tem sido fundamental e nesse encontro deixamos registrado os nossos agradecimentos.”, disse o reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Professor Valder Steffen.

O Deputado Federal Tenente Lúcio afirmou que os recursos destinados visaram proporcionar mais qualidade no atendimento de saúde de Uberlândia e do Triângulo Mineiro. “Sabemos que em todo o Brasil, a saúde requer investimentos constantes, em todas as áreas, por isso da minha preocupação em destinar recursos para essa área. Com isso, estamos promovendo mais qualidade no atendimento à população e viabilizando melhorias estruturais com a chegada de novos equipamentos, mobiliários e medicamentos.”, disse.