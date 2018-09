Depois do Sucesso do Espetáculo Teatral “A Incrível Loja de brinquedos” Uberlândia recebe “O Reino das Cores Brilhantes”

A peça acontece no dia 25 de setembro, no Teatro Municipal

Cores, muitas cores e uma grande onda de felicidade, amizade e amor é o que leva a Cia. de Teatro Carlos Moreira a escolher o filme TROLLS como inspiração para montagem do espetáculo, que inova trazendo como tema central o verdadeiro conceito de felicidade. O espetáculo acontece no dia 25 de setembro, às 19h30, no Teatro Municipal.

Os pequenos Trolls, que amam cantar, dançar e que não abrem mão de um bom abraço veem sua felicidade ameaçada quando os rabugentos Bergens, percebem que a única maneira de serem felizes é capturando os trolls. Após ter seus amigos raptados, POPPY se une a TRONCO para juntos traze-los de volta, mas entre eles existe uma dualidade bem interessante da percepção da realidade. Enquanto Poppy acredita que o mundo é lindo e maravilhoso, Tronco segue a linha realista, o que gera um diálogo de muito aprendizado que se encaixa perfeitamente no nosso cotidiano.

CORES e BRILHOS não vão faltar neste lindo e emocionante musical, além de lindas coreografias embaladas por uma trilha sonora incrível. Os ingressos já estão sendo vendidos com preços promocionais até o dia 10 de setembro. Mais informações no (34) 99670-3790 ou 34) 99670-3799.

Serviço:

Data: 25/09/2018

Local: Teatro Municipal

Horário: 19h30

Ingressos: Inteira: 70,00, Meia: 35,00

Ingresso solidário: Todos pagam meia entrada doando 1 kg de alimento não perecível

Pontos de Venda : Paper Store (Center Shopping e Uberlândia Shopping)



Loja Gato de Botas Avenida João Naves de Ávila -70

Espaco G / Rua Bernardo Cupertino 710 – Bairro Fundinho