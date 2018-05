Defesa Civil atuará de modo ainda mais integrado com o Corpo de Bombeiros

A Prefeitura de Uberlândia e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais firmaram, na manhã desta segunda-feira (7), um convênio que permitirá que as ações relacionadas à Defesa Civil ocorram de forma integrada no município. O termo de cooperação foi assinado durante evento no Centro Administrativo Municipal pelo prefeito Odelmo Leão, pelo tenente-coronel Nivaldo Machado, subcomandante do 2º Comando Operacional dos Bombeiros, e pelo tenente-coronel André Humia Casarim, comandante do 5º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) de Uberlândia. Na ocasião, também foi firmada a renovação do convênio para execução do projeto Bombeiro Mirim.

Defesa Civil

O novo acordo permitirá que, na prática, os integrantes da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Comdec), ligada à Secretaria Municipal de Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, atuem em conjunto com militares no Centro de Operações de Bombeiros Militar (Cobom), na sede da 9ª Região Integrada de Segurança Pública (9ª Risp), no bairro Jardim Patrícia.

Além disso, as solicitações de atendimento à população de Uberlândia para casos de Defesa Civil passarão a ser registradas tanto pelo número 199 quanto pelo número 193. Assim, com um protocolo operacional unificado e organizado, o tempo de resposta para chamadas será otimizado, bem como os recursos logísticos serão adequadamente dispostos para atendimento das ocorrências.

O trabalho técnico conjunto também permitirá um controle integrado das estatísticas, que serão usadas para a elaboração de políticas públicas na área. O convênio também prevê a realização de cursos, treinamentos, seminários, congressos, conferências, palestras e outras ações relativas ao tema. “O Município sempre tem de estar aberto às parcerias que contribuam para melhorar a vida e beneficiem nossos cidadãos. Portanto, essa é mais uma medida que permitirá que continuemos a atuar em parceria, zelando pela vida do nosso povo”, disse o prefeito Odelmo Leão.

O convênio firmado entre a Prefeitura de Uberlândia e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais para integrar os atendimentos de Defesa Social tem validade até 2020 e pode ser prorrogado em acordo entre as partes. A parceria não prevê qualquer transferência de recursos públicos.“Satisfação maior é saber que estamos inseridos nesta condição de poder buscar soluções em meio a todas as dificuldades e as adversidades. Por isso, ações para que tenhamos melhorias mostram o comprometimento em fazer com que toda a sociedade seja beneficiada. É uma preocupação com o município”, expôs o tenente-coronel Nivaldo Machado.

Bombeiro Mirim

A Prefeitura de Uberlândia e o 5º Batalhão de Bombeiros Militar também renovaram oficialmente, nesta manhã, o convênio para a execução do Bombeiro Mirim. A renovação do projeto, que foi reativado no ano passado, foi assinada pelo prefeito Odelmo Leão e pelo comandante do batalhão, tenente-coronel André Humia Casarim, contemplando ampliação dos serviços.

As atividades do Bombeiro Mirim serão iniciadas a partir desta quarta-feira (9), para crianças e adolescentes de 8 a 16 anos que estejam matriculados nos Núcleos de Apoio Integral à Criança e ao Adolescente (Naicas) dos bairros Lagoinha, Tibery, Mansour e Luizote de Freitas. Neste ano, serão ampliadas de 25 para 100 as vagas destinadas aos pequenos. “Em 2017, reiniciamos o projeto e agora oferecemos mais vagas. Para 2019, nossa expectativa é continuar ampliando o Bombeiro Mirim, porque entendemos que é uma ação que possibilita às crianças desenvolverem uma melhor qualidade de vida, tanto nas escolas, quanto nos lares”, apontou o tenente-coronel André Humia Casarim.

O projeto ensina aos participantes noções de primeiros socorros e prevenção a afogamentos, acidentes domésticos, de trânsito e com incêndios. Também desperta nas crianças a consciência coletiva de preservação do meio ambiente, promove noções de saúde e de higiene, educação no trânsito, cidadania, civismo e atividades recreativas.

O estudante Theysson Cauã Pamplona de Souza será integrante da iniciativa nesta edição. Aos 11 anos, o garoto frequenta o Naica Tibery e foi convidado a conhecer de perto as atividades desenvolvidas pelos integrantes da corporação. “Espero aprender muitas coisas e ajudar quem precisar. Achei interessante o que vi do projeto e da profissão dos bombeiros, porque são treinados para salvar vidas. Com esse uniforme, me sinto um deles! Estou ansioso e já fiz, só hoje, três novas amigas, o que também é muito legal”, contou.

De olho no futuro

O Bombeiro Mirim foi implantado na gestão anterior do prefeito Odelmo Leão, quando cerca de 300 alunos atendidos pelos Naicas de Uberlândia integraram o projeto. Depois de ter permanecido inativo nos últimos anos, foi retomado em virtude da importância de suas ações de orientação e conscientização do público infanto-juvenil em 2017. “Esse é um projeto muito especial, totalmente voltado para as crianças de nossa cidade. Tenho certeza que daqui sairão cidadãos mais conscientes do dever e da real necessidade de cuidar de Uberlândia. Quero agradecer os pais e familiares pela confiança nesta iniciativa que é investimento na nossa juventude”, expôs Odelmo Leão.

Em 2017, 25 garotos e garotas de 12 a 16 anos matriculados nos Naicas dos bairros Marta Helena e Morumbi participaram do projeto. Em dezembro, receberam o certificado de Bombeiro Mirim crianças e adolescentes que tiveram freqüência mínima de 75% e aproveitamento mínimo de 70% nas avaliações.

SECOM