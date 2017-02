DECISÕES JUDICIAIS AUTORIZAM A DIVULGAÇÃO DAS PESQUISAS REALIZADAS PELOS INSTITUTOS INSTANTE E IBOPE

Neste domingo (18), o juiz Carlos Roberto de Carvalho, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, no mandado de segurança de nº 478-80.2016.6.13.0000 autorizou a divulgação da pesquisa Instante realizada na cidade de Prata/MG cuja decisão consignou que: “Ao se analisar os dados do registro da pesquisa às fls. 70-83, não se verifica irregularidade quanto aos requisitos objetivos previstos no art. 33 da Lei n. 9.504/97. Pelo exposto, concedo a liminar para suspender a decisão proferida pelo MM. Juiz Eleitoral na Representação n.160-89.2016.6.13.0229…”.

Referida pesquisa foi registrada sob o número: MG-04030/2016, tendo como contratante: Instante Inteligência de Mercado e Opinião Pública, com amostra de 352 eleitores, no período de 08 de Setembro de 2016, cujo nível de confiança é 95,5% e a margem de erro de 5,3%. O resultado aponta a liderança do Dr. Anuar na disputa eleitoral com 39,77% dos votos e o candidato Beto em segundo lugar com 22,44% dos votos. Votos brancos e nulos somaram 5,40% e os que não souberam ou não responderam somaram 32,39%. Portanto, considerando-se somente os votos válidos, Dr. Anuar está em primeiro lugar com 63,93% dos votos válidos e o candidato Beto em segundo lugar com 36,07% dos votos válidos.

Em Uberlândia, também neste domingo (18), houve a liberação da divulgação da pesquisa IBOPE contratada pela TV Integração. O juiz Miller Rogério Couto Justino, da Zona Eleitoral 299 de Uberlândia/MG, proferiu a decisão que julgou improcedente a representação que chegou a suspender a pesquisa IBOPE. Portanto, referida pesquisa está autorizada pela justiça eleitoral a ser divulgada. A Pesquisa foi registrada sob o número MG 06555/2016, tendo ouvido 602 eleitores no período de 11 a 13 de Setembro de 2016, cujo nível de confiança é de 95% e margem de erro de 4%. Nesta pesquisa Odelmo Leão aparece com 68%, Alexandre Andrade assume a segunda posição com 11%, Gilmar Machado 9%, Cida 1% e Gilberto 1%.

PESQUISA DO INSTITUTO VERITÁ É SUSPENSA PELA JUÍZA ELEITORAL DA 211 ZE/MG, DRA. ANA REGIA SANTOS CHAGAS Referida pesquisa chegou a ser divulgada pela TV Bandeirante, porém em decisão publicada neste domingo (18), foi determinado a suspensão imediata da publicação e divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob o nº MG-09634/2016 por entender a magistrada que: “ A plausibilidade do direito alegado é manifesta, haja vista ausência, na pesquisa impugnada, de informações técnicas exigidas pela legislação supra mencionada.” Essa decisão foi proferida na representação nº 641-09.2016.6.13.0211 em tramite na 211 ZE/MG Patrocínio.