De porta em porta, aposentado orienta sobre cuidados com o meio ambiente

Há cinco anos, o aposentado Elsino José dos Santos dá exemplo de cidadania orientando os vizinhos sobre os cuidados com o descarte do lixo. Ele percorre diariamente as ruas dos bairros Guarani, Talismã e Tocantins, na zona Oeste de Uberlândia, para distribuir panfletos com orientações e dicas de preservação. Só que a ação voluntária não vai apenas de segunda a sexta-feira: nos fins de semana esse senhor de 66 anos chega a distribuir, em média, 500 folhetos informativos.

O aposentado vai de porta em porta e conversa informalmente com os vizinhos sobre a importância de não se fazer queimadas e qual é o local correto para descarte do lixo doméstico e do entulho de construção. O folheto que ele mesmo confecciona e entrega tem a localização dos Ecopontos e informações sobre o Cata-treco, caminhão da prefeitura que recolhe objetos que não são mais utilizados pela população e geralmente ficam desprezados em quintais.

Com a aposentadoria, o senhor Elsino passou a se dedicar mais à conscientização e já vê resultados positivos. “Uma vez conversei com um senhor sobre a preservação dos terrenos e ele concordou com tudo o que eu disse. Soube por algumas pessoas que ele vinha descartando incorretamente, só que depois desta prosa, ele nunca mais jogou lixo em local inadequado”, contou. Terezinha de Jesus, moradora do bairro Guarani, diz que tinha o hábito de atear fogo em algumas coisas numa área em frente sua casa. Mas devido ao bate-papo frequente com o aposentado, já sabe a importância de não iniciar queimadas, especialmente em tempos de seca.

Dmae e conscientização

Assim como o aposentado Elsino Santos, o Departamento Municipal de Água e esgoto (Dmae) tem uma equipe que vai de casa em casa para conscientizar sobre o descarte correto de lixo doméstico e entulho nos bairros de Uberlândia. A equipe também orienta sobre a coleta seletiva.

Para mais informações:

– Ecoponto: clique aqui;

– Cata-Treco: Para agendar recolhimento de móveis ligue 3212-5356;

– Coleta seletiva: clique aqui.