De Minas para Miami, já são 408 lojas Chiquinho Sorvetes

Quando Isaías Bernardes de Oliveira completou 18 anos, seu pai, Francisco Olímpio de Oliveira, conhecido na cidade de Frutal, no Triângulo Mineiro, como Chiquinho, abriu uma sorveteria para o filho. “Era uma portinha em Frutal, a loja tinha 16 m². Não achei que ia crescer tanto assim, foi surpreendente”, contou o mineiro Isaías ao lembrar-se do começo da Chiquinho Sorvetes. Hoje, são 408 lojas no país e, até o primeiro trimestre de 2018, a meta é chegar a 500 lojas franqueadas. Sem limite para parar de crescer, Isaías disse que isso só vai acontecer quando a Chiquinho Sorvetes ocupar todos os espaços possíveis. “Enquanto tiver demanda, vamos crescendo”, informou.

Com presença em 26 Estados – só falta o Amapá – e faturamento na casa dos R$ 300 milhões anuais, a rede quer aumentar a presença em capitais e no mercado norte-americano. “Queremos virar uma marca internacional”, disse. Por isso mesmo, a rede se prepara para ter a primeira experiência fora do Brasil: até julho deste ano a Chiquinho Sorvetes terá uma unidade em Miami, nos EUA. “Na Flórida, vamos abrir unidades próprias até conhecer o mercado de lá”, contou o empresário de 55 anos. “Vou transferir um gerente e montar a equipe lá mesmo. A primeira loja terá dez funcionários e um investimento total de US$ 1 milhão. Vamos abrir três lojas entre 2017 e 2018”, explicou Isaías, que não encontrou burocracia para o negócio em solo norte-americano. “Para abrir empresa lá é uma semana, é muito fácil. Aqui é muita documentação”, comparou.

Trajetória. Isaías contou que nasceu em Frutal e ficou lá até os 26 anos quando mudou-se para Guaíra (SP) para expandir a rede que hoje tem sede em São José do Rio Preto. “Toquei a loja de 1980 a 1986 em Frutal. Com a primeira filial em Guaíra, em 1986, mudei para lá para cuidar da loja e meu pai e a família continuaram em Frutal. Comecei a fazer a expansão nas cidades vizinhas”, explicou.

Com o pai Chiquinho, que tinha um sítio com lavoura de abacaxi em Frutal, Isaías contou que aprendeu muito da vida. “Meu pai era honesto, íntegro, com muita ética e transmitia muito isso para mim. Era uma pessoa cristã, passava esses valores para nós e a maior herança que ele deixou foi essa”, contou Isaías sobre o pai que faleceu em 2004. Nessa época, a rede tinha pouco mais de 30 lojas.

Para Isaías, o crescimento robusto da Chiquinho Sorvetes se deu a partir de em 2010. Até então, a empresa era familiar com 80 lojas. “Eu ensinava a fazer o produto para ajudar a família. Quem quis abrir, eu ajudava. Em 2010 já era uma marca conhecida na região mas não era franquia, então, iniciamos o projeto de expansão com franqueadores”, informou.

Com um investimento necessário de R$ 350 mil a R$ 400 mil, o número de lojas tem crescido a cada ano. “Em 2015 foram 103 novas unidades. Foi o ano em que a rede mais cresceu em número de lojas. Em 2016, foram mais 70 lojas abertas, apesar da recessão, e continuamos crescendo”. Neste ano, já são quase 50 lojas vendidas e a meta é chegar a 80. E por quê cresce? “O nosso foco é a qualidade do produto, a saborização, é um produto que atende todas as classes sociais e faixas etárias. Tem um custo acessível de R$ 2,50 a R$ 3 a casquinha até o preço máximo de R$ 12 a R$ 14. Um shake mix está de R$ 10 a R$ 12 com alta qualidade”, respondeu o executivo que tem no portfólio cem produtos.

Em Minas Gerais, a Chiquinho Sorvetes tem no Estado o seu terceiro mercado depois de São Paulo e Paraná respectivamente. “Em Minas dá para dobrar o número de lojas devido ao número de municípios”, contou Isaías. A empresa tem 47 franquias em Minas Gerais.

GRANDES NÚMEROS

800 mil litros de bebida láctea para o sorvete são feitos por mês

R$ 350 mil a R$ 400 mil são necessários para a franquia

PRODUÇÃO DO SORVETE

Insumo é feito em laticínio de Goiás

A Chiquinho Sorvetes faz parte do Grupo CHQ, uma holding que administra sete empresas dentre logística, distribuição, projetos das lojas, agência de publicidade, restaurante e a franquia Chiquinho Sorvetes. “Verticalizamos o negócio, temos ainda uma empresa de softwares que desenvolve programa de vendas da unidade. Temos mais controle e qualidade, já tivemos problemas com terceiros”, contou o presidente do grupo, Isaías Bernardes de Oliveira, que estudou até o segundo grau.

Fabricação. A Chiquinho Sorvetes tem uma dinâmica diferente. Não existe uma fábrica do sorvete, mas, sim, um laticínio em Goiás que produz a bebida láctea que vai servir de base para o preparo do sorvete nas máquinas instaladas nas lojas.

São produzidos 800 mil litros por mês da bebida que sai do laticínio nos sabores creme e chocolate para abastecer as lojas. “Ela já vai pronta e é colocada na máquina da loja. Saborizamos na hora de acordo com o que o cliente pede”, contou Isaías, sobre os mais de cem sabores.

O produto é elaborado na hora. “Não vai para aquele processo de congelamento. O sorvete é sempre cremoso. Entregamos em todo o Brasil, a cada 15 dias. Em dezembro, foram quase cem caminhões”.

