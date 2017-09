Daniel Borges busca o tetra brasileiro de karatê em Curitiba

O atleta da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel), Daniel Borges de Melo, buscará o tetracampeonato brasileiro de karatê na categoria pessoa com deficiência (PCD), de sexta (8) a domingo (10), em Curitiba. O jovem desembarcará no Paraná para participar da 18ª edição do Campeonato Brasileiro de Karatê da FBK e fazer apresentações de ‘kata’ (combinações de movimentos de ataque e defesa previamente estabelecidas com deslocamento em várias direções e ângulos). Portador da Síndrome de Down, o carateca é faixa preta (1º grau) e estará ao lado do professor da Futel, João Batista Pires (faixa preta de 4º grau que também competirá em kata e kumitê).

Daniel Borges disse que está preparado e confiante na conquista do tetra, mas não esconde a ansiedade. “Não vejo a hora de entrar e competir. Tenho trabalhado forte e sei que tenho chances de faturar a medalha de ouro”, destacou.

O carateca se dedica à modalidade desde os sete anos de idade, e hoje, aos 31, coleciona uma grande quantidade de medalhas. “Já ganhei competições locais, regionais, estaduais, nacionais e até internacionais em kata e fui vice-campeão brasileiro de kumitê, em 2013. Agora quero a quarta medalha de ouro no Brasileiro”, disse Daniel Borges.

Dedicação e superação

De acordo com João Batista Pires, responsável pelas escolinhas de karatê nos polis São Jorge e Luizote de Freitas, Daniel Borges de Melo, é um exemplo de dedicação e superação. “Ele treina diariamente aqui no São Jorge, onde é muito querido e respeitado pelos demais alunos. A vontade e a disciplina são grandes virtudes que ele possui”, salientou o treinador.

O atleta e seu treinador embarcam para Curitiba nesta sexta-feira, às 10h, mas antes disso, fazem os últimos treinamentos. “Sei que vamos trazer medalhas para Uberlândia”, concluiu Daniel Borges de Melo.

Atenção!

O carateca Daniel Borges de Melo e o professor João Batista Pires estarão à disposição da imprensa nesta quarta-feira (6), às 14h, no poliesportivo São Jorge.

SECOM