“Dançando com as Estrelas” da Xuxa será um programa ao vivo e vai contar com uma grande produção

A mais nova produção da Record junto com a apresentadora Xuxa Meneghel, está a todo vapor. Além de ser ao vivo, o “Dançando Com a Estrelas”, não será apenas um quadro, e sim, um programa inteiro inteiro, no formato de reality, adaptado pela Endemol Shine a pedido da Record.

egundo informações do colunista Flavio Ricco, o programa vai contar com a direção do Rodrigo Carelli (A Fazenda), que inclusive, já começou a trabalhar na produção e está totalmente dedicado. Carelli já avalia diversos perfis e o seu desejo é reunir um time muito forte. Alguns nomes de famosos já foram definidos. É confirmado também que o ator Sérgio Marone terá uma participação importante na apresentação do quadro.

A data do mais novo programa da Xuxa, o “Dançando Com a Estrelas” foi confirmado esta semana em reunião com a cúpula da Record, e está marcado para estrear no dia 3 de Abril.

O programa vai contar com 13 episódios e será realizado direto dos estúdios do RecNov/Casablanca no Rio de Janeiro.