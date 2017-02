Da UFU ao Rio – Farjalla hoje dirige grandes nomes do teatro brasileiro

Gazeta entrevista revelação do teatro moderno brasileiro

Farjalla deixa marcas no que faz. Impossível não reconhecer já que se trata de uma assinatura forte e inquietante. É natural de Catalão e durante uma conversa de meia hora fez questão de destacar isso umas quatro vezes. Aos 16 anos foi estudar teatro em Brasília e logo depois escolheu a UFU para se graduar em artes cênicas. Por aqui chegou a seguir carreira acadêmica e viajar pelo país com algumas montagens. Há 10 anos trocou Uberlândia pelo Rio de Janeiro, numa decisão corajosa e necessária. Hoje é considerado por muitos críticos da área como um dos mais importantes nomes do teatro moderno com importantes trabalhos, entre eles Dorotéia, de Nelson Rodrigues, com temporadas por todo o Brasil desde o início de 2016. A entrevista a seguir mostra um pouco quem é Farjalla e o que podemos esperar desse grande artista que honrosamente se formou aqui, em nossa cidade.

GAZETA:Como foi chegar no Rio com uma cena artística tão viva e ao mesmo tempo um lugar tão impossível?

FARJALLA: Durante o tempo em que estive na UFU, viajei por todo o Brasil com duas montagens de Nelson Rodrigues. “Álbum de Família” em 2005 e “Anjo Negro” em 2006. E quando estive com esta última no Rio de Janeiro, uma grande amiga de Uberlândia mas que já morava no Rio, a jornalista e hoje roteirista Silvia Spolidoro, não me deixou voltar. E assim cheguei no Rio, com o portfólio debaixo do braço e a vontade. Foi um susto, porque tudo aquilo que eu havia construído na academia de repente não servia pra nada. Fui para o Rio buscando a TV, mas de nada adiantavam as qualificações da universidade. Depois de seis meses eu desisti e decidi ir embora. Foi quando novamente a Silvia, me chamou a atenção para o que eu sempre havia feito e me preparado: o teatro. É muito irônico isso, porque já havia feito duas peças em Uberlândia e a terceira, “Senhora dos Afogados”, acabou estreando em 2007 quando eu já morava no Rio. Então faltava a Dorotéia pra completar o que eu chamava de saga mítica rodriguiana, ou como o próprio Nelson chamava de teatro desagradável. Não havia ninguém pra fazer Dorotéia e eu decidi fazer uma “Dorotéia de Um Homem Só”, que era um monólogo e ironicamente viria a fazer a mesma história com “Rosinha” (como ele se refere a Rosamaria Murtinho)anos depois. Tive muitos amigos da área que vieram pra cá e não aguentaram a pressão. E o Rio é maravilhoso. O primeiro e segundo meses aqui são encantadores. Você descobre a cidade e as pessoas. Mas eu não ligava pra isso. Eu precisava mostrar meu trabalho, vencer e fazer acontecer. Se tá no mar tem que nadar.

GAZETA: Seu grande último trabalho, a peça Dorotéia, conta com Letícia Spiller e Rosamaria Murtinho e grande elenco. O que a torna um sucesso tão grande até hoje?

Dorotéia foi o modo como enfrentei esse medo que tinha da nova vida no Rio. Fui com a peça pra Recife, que considero um dos locais com maior efervescência cultural no país, e recebi duas importantes críticas dizendo que não poderia haver outra montagem senão aquela. Ali caiu a ficha da importância desse trabalho. E logo depois em São Paulo a Veja fala sobre o entendimento e qualidade da montagem. Enfim, o que fez a montagem tão grande foi o amor. E o texto é sobre isso. Então quem assiste à peça compreende o texto do Nelson que é muito difícil. Importante dizer que este projeto é da Rosamaria. Ela assistiu um espetáculo meu chamado Paraíso Agora ou Prata Palomares e ficou encantada. À meia noite e quarenta do outro dia ela me liga e diz que gostaria de ser desconstruída e teria que ser por mim. E percebi que era pra isso mesmo que eu estava ali há tanto tempo lutando no Rio. E desde a primeira semana de janeiro de 2016 sempre tivemos casa lotada.

GAZETA: Já ganhou um prêmio pela ANCEC, em 2016, pelo trabalho com Nelson Rodrigues . O que te aproxima tanto desse autor?

FARJALLA: O Nelson é indiscutivelmente o nosso Shakespeare. E eu não gostava dele. Na verdade nem sei se gosto (risos). Não gosto de obras que trazem a cultura carioca. Mas o que me fascina são as obras daquela “data” (década de 40). O Anjo Negro, Album de Família, Senhora dos Afogados e Dorotéia são obras que possuem linguagens simbólica e visual muito fortes, apesar de ser um autor prolixo. Tanto me atrai que teremos em 2018 a estreia do meu segundo longa, Álbum de Família, vai permitir eternizar a identidade da minha visão sobre o texto. Teremos Rosamaria Murtinho, Letícia Sabatella, Petrônio Gontijo, Sasha Rodrigues, que é neto de Nelson Rodrigues, Allan Souza Lima, ou seja, um trabalho maravilhoso.

GAZETA: Você trabalha com nomes importantes e essas parcerias vem se repetindo. Os trabalhos passam e as pessoas vão ficando. Além de competência, você é um cara que agrega pessoas?

Eu tenho um pouco isso, por conta das minhas origens. Sou do interior. Venho de Catalão. Morei em Uberlândia 10 anos e tenho muitos amigos aí, como Carlinhos Guimarães e tantos outros.

GAZETA: Estudamos na UFU em um período de extrema efervescência cultural (início dos anos 2000). E o que a Universidade deixou pra você?

Antes de mais nada, digo que estive na UFU ano passado na Semana de Artes Cênicas e vi ali uma pedra de gelo. Na minha época aquilo era uma loucura. Ali tive o Hamlet Machine, um trabalho que marcou minha vida na universidade. Assim começou minha história com o teatro. Mas voltando à minha visita na UFU em 2016, quando entrei na sala de encenação, a estrutura que encontrei foi outra. Na minha época de estudante era tudo muito precário. E isso acabou me ensinando a “atuar” em diversas áreas. A gente aprendia literalmente todo o processo. Hoje eu achei “mamatinha” (risos). E é essa tranquilidade que me incomoda na academia.

GAZETA: Farjalla, uma mensagem final.

Acho que a arte é comunhão. O jornal é arte, eu sou arte, você é arte, todo mundo é arte. A gente tem que comungar. O mundo todo está muito necessitado disso.