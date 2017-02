Da iluminação à objetos inusitados: decoração para casamentos em 2017 aposta na criatividade

Elementos como pisca-pisca e escadas podem ser aproveitados

A cada mudança de ano ou estação, surgem novas tendências de moda, decoração ou festa e na hora de pensar na organização do casamento não é diferente. Para 2017, alguns especialistas da área já fazem suas apostas com base em feiras e exposições do ramo e dão dicas do que estará em alta para quem pensa em selar a união neste ano.

Segundo o mercado matrimonial, uma das grandes tendências de decoração – que já havia começado a se popularizar na temporada passada – é o uso de objetos inusitados para compor o cenário da celebração. Segundo a assessora de eventos, Andréa Vilela, da Evento e Eventos, utilizar elementos simples como cadeiras ou penteadeiras podem ajudar a dar um charme decorativo. “É possível escolher uma escada, por exemplo, e usá-la de forma criativa como suporte para flores e enfeitando com tecidos leves. Além disso, é uma alternativa sustentável e econômica”, explica.

Outra aposta que promete se tornar sensação na decoração das festas matrimoniais são as luzes. Investir em uma iluminação diferenciada e inovadora podem dar um toque para lá de especial a esse momento tão importante. A dica é utilizar uma iluminação mais simples, porém elegante, como pequenas lâmpadas na parede, um lustre no meio do salão de festas ou até mesmo o pisca-pisca do Natal, que funciona como uma opção mais barata.

A iluminação pode ser simples e clássica (Foto: Divulgação)

A decoração área também é uma alternativa para quem prefere um ambiente com mais elementos e cor. Se a opção dos noivos for essa, é possível utilizar desde luzinhas e lâmpadas até arranjos de flores ou papeis coloridos pairando pelo ar. “A decoração aérea proporciona cenários lindos que podem se adequar a diferentes estilos de casamento, tanto se a cerimônia for em um sítio, quanto se for em salão”, explica Andréa Vilela.o ou festa e na hora de pensar na organização do casamento não é diferente. Para 2017, alguns especialistas da área já fazem suas apostas com base em feiras e exposições do ramo e dão dicas do que estará em alta para quem pensa em selar a união neste ano.

Segundo o mercado matrimonial, uma das grandes tendências de decoração – que já havia começado a se popularizar na temporada passada – é o uso de objetos inusitados para compor o cenário da celebração. Segundo a assessora de eventos, Andréa Vilela, da Evento e Eventos, utilizar elementos simples como cadeiras ou penteadeiras podem ajudar a dar um charme decorativo. “É possível escolher uma escada, por exemplo, e usá-la de forma criativa como suporte para flores e enfeitando com tecidos leves. Além disso, é uma alternativa sustentável e econômica”, explica.

Outra aposta que promete se tornar sensação na decoração das festas matrimoniais são as luzes. Investir em uma iluminação diferenciada e inovadora podem dar um toque para lá de especial a esse momento tão importante. A dica é utilizar uma iluminação mais simples, porém elegante, como pequenas lâmpadas na parede, um lustre no meio do salão de festas ou até mesmo o pisca-pisca do Natal, que funciona como uma opção mais barata.

A decoração área também é uma alternativa para quem prefere um ambiente com mais elementos e cor. Se a opção dos noivos for essa, é possível utilizar desde luzinhas e lâmpadas até arranjos de flores ou papeis coloridos pairando pelo ar. “A decoração aérea proporciona cenários lindos que podem se adequar a diferentes estilos de casamento, tanto se a cerimônia for em um sítio, quanto se for em salão”, explica Andréa Vilela.