Curso sobre alimentação escolar começa nesta quarta-feira (10)

Oferecer alimentação balanceada e saudável nas escolas é uma das prioridades da administração municipal. E por entender que é necessário garantir merenda de qualidade às mais de 60 mil crianças e adolescentes atendidos na rede municipal de ensino, a Prefeitura de Uberlândia promove mais um ‘Curso de Manipuladores de Alimentos’.

A capacitação obrigatória sobre boas práticas no preparo das refeições é voltada às merendeiras e aos auxiliares de serviços administrativos (ASAs) que atuam nas cantinas de 33 ONGs subvencionadas e das mais de 120 escolas da cidade. As aulas serão dividas em oito módulos e terão início nesta quarta-feira (10), às 7h30, no Centro Municipal de Estudos e Projetos Educacionais Julieta Diniz (Cemepe).

Manipulação, higiene, métodos corretos de conservação, economia no uso de produtos, menor desperdício e outras informações relativas ao cumprimento da legislação preconizada (resolução 216, publicada em setembro de 2004) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) serão abordadas no curso. A carga horária é de 40 horas e tem validade de dois anos. Os participantes receberão material apostilado durante as aulas e certificado ao final.

Cada escola terá um participante que será multiplicador dos conhecimentos em seu local de trabalho. A programação dos oito módulos será dividida em legislação sanitária, noções de microbiologia, doenças e perigos de origem alimentar, boas práticas de manipulação (três módulos) e conservação dos alimentos, além de manual de boas práticas (MBP) e procedimentos operacionais (POPs).

Uberlândia como referência

A prefeitura realiza, permanentemente, treinamentos para otimizar as tarefas, proteger a saúde dos alunos e melhorar a qualidade da alimentação nas escolas, já que os locais que trabalham com a manipulação de alimentos precisam de funcionários que tenham feito o curso exigido pela Anvisa.

“Uberlândia se preocupa com a qualidade dos alimentos fornecidos às crianças e adolescentes. Nosso intuito é fazer com que a cidade volte a ter a melhor merenda do Brasil e isso passa pela qualificação permanente da equipe que atua nas cantinas das escolas. Daí nossa preocupação. Ali elas aprendem a lidar com estoque, minimizar as perdas dos produtos, melhorar ainda mais as condições higiênicos-sanitárias dos que é servido e descobrem os procedimentos corretos na produção da merenda”, aponta Tânia Maria Nunes Martinelli, diretora do Programa de Alimentação Escolar (Pmae).

Tânia Martinelli explica que, além das técnicas, os participantes vão conferir duas vitrines, montadas especialmente para que possam visualizar quais tipos e quantidades de itens estão nas dispensas das escolas. Uma traz alimentos perecíveis ou não que são distribuídos periodicamente pela Secretaria Municipal de Educação e a outra com frutas e verduras entregues nas unidades por meio do projeto de agricultura familiar.

O Curso é uma realização da SME, Cemepe, Programa Municipal de Alimentação Escolar (Pmae) e Conselho de Alimentação Escolar (CAE). As aulas têm o apoio do Frigorífico Real, Cooperativa da Agricultura Familiar (Cooperaf), Supermercados MegaMinas, Citrobel, Reffinatta Locação de Materiais para Festas e Cocal Cereais.

Programe-se!

O quê : Curso de Manipuladores de Alimentos

Aula inicial: Quarta-feira (10), às 7h30

Onde: no Cemepe, que fica na avenida Professor José Inácio de Souza, 1.958, bairro Brasil