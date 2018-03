Curso Jovem Aprendiz prepara adolescentes para o mercado de trabalho

A Prefeitura de Uberlândia, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia (CDL), está oferecendo o curso Jovem Aprendiz para 25 adolescentes com idade entre 14 e 18 anos. As aulas e oficinas tiveram início na semana passada e terão duração de seis meses. Os encontros acontecem no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), na unidade localizada na avenida Rondon Pacheco.

O curso Jovem Aprendiz visa capacitar os participantes para o mercado de trabalho, além de trabalhar princípios de cidadania e direitos humanos, além de oferecer atendimentos em psicologia e assistências sociais e jurídicas. O conteúdo abrange itens como relações humanas, consciência ambiental, liderança e perspectivas para o futuro.