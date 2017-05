Curso de Teatro abre oficinas gratuitas para comunidade

O curso de Teatro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) oferecerá oficinas de teatro gratuitas para o público interno e externo. Serão cinco turmas, para crianças, adolescentes e adultos.

A primeira turma para crianças (3 a 5 anos) terá aulas aos sábados, das 8h30 às 9h30, e as inscrições poderão ser feitas no dia 6 de maio, das 8h às 8h30. A segunda turma para crianças (6 a 8 anos) terá aulas aos sábados, das 10h às 10h30, e as inscrições acontecerão no dia 6 de maio, das 9h30 às 10h00. A terceira turma para crianças (9 a 11 anos) terá aulas às segundas-feiras, das 14h às 16h30, e as inscrições serão no dia 8 de maio, das 13h às 14h.

Para adolescentes entre 12 e 14 anos, as aulas acontecerão nas terças-feiras, das 14h às 16h30, e as inscrições serão no dia 9 de maio, das 13h às 14h. As inscrições para as turmas de crianças e adolescentes acontecerão no Hall do Bloco 3M, no Campus Santa Mônica da UFU.

As aulas para adultos, acima de 18 anos, serão às terças-feiras, das 19h às 22h, e as inscrições acontecerão no dia 9 de maio, das 18h às 19h, no Espaço Teatro Círculo, que fica na Rua Bernardo Guimarães, 344, Centro.

A primeira aula começará meia hora após o horário de inscrição. A programação do curso vai até a primeira quinzena de julho. Ao final, haverá emissão de certificado. A oficina acontecerá no Espaço Teatro Círculo em parceria com o Círculo Operário de Uberlândia.

Mais informações: (34) 3291-6387, 3239-4413.