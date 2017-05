Cuidado ao ignorar sintomas do refluxo

Médica alerta sobre necessidade de buscar tratamento correto com especialista e evitar evolução para doença grave

Dor na parte superior do abdômen, na garganta ou no peito; tosse seca ou crônica depois de comer, ou ao deitar. Arroto, azia, indigestão, náusea, regurgitação, vômito, mau hálito e flatulência. Esses são os principais indícios de uma pessoa que sofre com refluxo. Muitas vezes o problema é ignorado, mesmo que recorrente. Porém, é preciso ligar um sinal de alerta para a possibilidade desse mal estar ser a Doença do Refluxo Gastroesofágico (DRGE).

“É uma forma crônica ou de longa duração do refluxo, que pode ocasionar problemas mais sérios de saúde. Nesse caso, é preciso procurar um médico gastroenterologista, especialista em doenças do aparelho digestivo, para avaliar a situação”, diz a especialista Abadia Gilda Buso Matoso, ao explicar que a maioria das pessoas nem sempre sabem que tem refluxo, algo que muitos já sentiram em algum momento da vida.

Ela explica que o chamado refluxo gastroesofágico (RGE) ocorre quando a válvula que separa o esôfago do estômago (esfíncter) se abre em momentos em que deveria permanecer fechada. Pode-se dizer que a doença do refluxo gastroesofágico é uma doença do esfíncter. Indivíduos normais podem ter alguns refluxos ao longo do dia sem que isso signifique doença, o excesso desses refluxos é que caracteriza a doença do refluxo.

“É muito importante observar nosso organismo e perceber quando um sintoma, que pode parecer simples e corriqueiro, como a azia, se torna mais frequente”, enfatiza. “O tratamento, dependendo da gravidade dos sintomas, pode incluir alterações no estilo de vida, medicamentos ou até cirurgia. Manter uma boa alimentação e consultas regulares ao médico são fundamentais”, diz Abadia.

A maioria das pessoas não recorre a um tratamento para mitigar a azia e a má digestão pelo fato desses sintomas estarem relacionados à alimentação. Há uma falsa interpretação de que o desconforto passará sozinho com o tempo, não causando prejuízos maiores ao organismo. A especialista explica que essa é uma leitura equivocada.

“A azia ocorre pelo refluxo do ácido presente no estômago e este composto químico é extremamente danoso ao esôfago. Quando não tratadas, a azia e a má digestão podem acarretar problemas maiores, o que afeta a qualidade de vida e perturba o sono”, alerta a médica. “Não enxergar esses dois sintomas como algo grave é um grande erro”, finaliza.