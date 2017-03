Crystal promove encontro sertanejo em Uberlândia

Para promover encontros e valorizar os cantores regionais, a cerveja Crystal presenteia Uberlândia/MG com um show gratuito no Clube do Capiau, próximo sábado, 25 de março, a partir das 18 horas. O “Encontro Crystal” terá apresentação das duplas Neto & Ralf e Carvalho & Mariano, em um caminhão da marca que se transforma em palco.

O agito na cidade se inicia na sexta-feira, 24, com a Blitz Crystal, onde promotoras irão distribuir vale-brindes, que devem ser retirados durante os shows.

Em sinergia com o novo posicionamento adotado pela cerveja Crystal, os shows têm previsão de acontecer em “cidades chaves” ao longo de 2017 e dão continuidade à última campanha publicitária da marca, composta por quatro filmes gravados em Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Uberlândia (MG) e São José do Rio Preto (SP). Os vídeos destacam a reação do público ao presenciar shows-surpresa gratuitos de Zé Neto & Cristiano, e estão disponíveis no canal da Crystal, no Youtube: https://youtu.be/HI0qqdumWa8, https://youtu.be/54I6szXjTaE, https://youtu.be/evK6KFwqgiI e https://youtu.be/uljoIuiu-uc.

Encontro Crystal

Neto & Ralf e Carvalho & Mariano

Shows gratuitos

Sábado, 25 de março, das 18 às 22 horas

Clube do Capiau

Av. Araguari, 9 – Bom Jesus

Uberlândia/MG

www.cervejacrystal.com.br