Crystal é cerveja oficial do Festeja Uberlândia

Festival de música sertaneja acontece dia 1/4, com shows de Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Zé Neto & Cristiano e Kleo Dibah e Rafael

Em continuidade à parceria que nasceu ano passado, com o conceito da marca de promover encontros, a Crystal será a cerveja oficial do Festeja Uberlândia. Realizado no sábado (1/4) no Camaru, o festival reúne o público em torno da paixão pela música sertaneja com shows de Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, Zé Neto & Cristiano e Kleo Dibah & Rafael.

A Crystal também promove ativações especiais, como o bar nas alturas: estrutura suspensa a 50 metros por um guindaste. Os visitantes que se aventurarem, voltam à terra firme por um salto em queda livre. Além disso, a marca terá uma cabine de fotos exclusivas e duas latas de LED gigantes giratórias que irão reproduzir as fotos da festa.

Sobre a Crystal – Crystal é uma cerveja leve, cristalina, preparada com ingredientes cuidadosamente selecionados e matérias-primas especiais. Além de todos esses atributos, ela também é pioneira: foi a primeira cerveja do Brasil a receber o selo de proteção no bocal das suas latas. Saiba mais em www.cervejacrystal.com.br.

SERVIÇO

Festeja Uberlândia

1 de Abril

A partir das 15 horas

Local: CAMARU – Av. Juracy Junqueira de Rezende, 100 – Pampulha

Uberlândia/ MG

Ingressos e mais informações: www.festeja.com.br/uberlandia