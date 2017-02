Cruzeiro aumenta tabu e não perde há quase dois anos para o Atlético

Ainda que passem por momentos distintos, Cruzeiro e Atlético entram em campo com resultado imprevisível, difícil de arriscar um vencedor. O clássico mineiro é um dos mais disputados do país, mas o fato é que, nos últimos tempos, a Raposa tem se dado melhor na disputa. São quase dois anos sem perder para o arquirrival.

A última vez que o Atlético ganhou do Cruzeiro foi no segundo jogo da semifinal do Mineiro de 2015, no Mineirão. A equipe alvinegra bateu os celestes por 2 a 1, de virada. Os dois tentos marcados por Lucas Pratto. Mas, de lá para cá, foram seis encontros e, em nenhum deles, o Atlético se viu vencedor.

Desde então, os dois maiores de Minas se encontraram duas vezes pelo Brasileirão de 2015, uma vez pelo Estadual do ano passado e mais duas pelo Brasileirão de 2016. Foram quatro vitórias do Cruzeiro e dois empates.

Nesse meio-tempo, o Galo trocou de treinador três vezes. Diego Aguirre, Marcelo Oliveira e Roger não conseguiram acertar a equipe para o confronto direto com a Raposa, que também passou por momentos de instabilidade e chegou a trocar mais vezes de técnico: foram quatro. Deivid, Paulo Bento, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes.

Nessa última vitória celeste, pela Primeira Liga, um ingrediente a mais movimentou o clássico mineiro: o retorno da torcida dividida no Mineirão, fato que não ocorria desde sua reinauguração, em 2013.

Histórico:

ATLÉTICO 1 X 3 CRUZEIRO

6ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015

CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO

25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015

ATLÉTICO 0 X 1 CRUZEIRO

9ª rodada do Campeonato Mineiro de 2016

ATLÉTICO 2 X 3 CRUZEIRO

7ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016

CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO

26ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2016

CRUZEIRO 1 X 0 ATLÉTICO

1ª rodada do Grupo C da Primeira Liga

