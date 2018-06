CrossFit Regional Latin America 2018 e a força de toda uma comunidade

Um dos eventos esportivos que mais cresce no mundo está prestes a acontecer pela primeira vez no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. De surpresa, problemas com o transporte da estrutura aparecem e o material provavelmente não vai chegar a tempo do início da competição. Cancelar o evento? Adiar as datas? Nada disso. A tão falada “comunidade” se uniu e, em questão de horas, e com a ajuda de vários Boxes Afiliados da cidade conseguiram todo o equipamento necessário para a realização dos CrossFit Games Regionals – Latin America. Esse é o retrato do que presenciamos durante três dias de superação, suor e muita emoção. A Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra, foi palco do primeiro Regionals da região da América Latina. Mais de 100 atletas disputaram ponto a ponto as poucas vagas disponíveis: 1 Homem, 1 Mulher e 1 Time ganharam a classificação para o tão sonhado CrossFit Games, competição com os atletas mais bem condicionados do mundo que acontece em Madison, nos Estados Unidos. Mas, afinal de contas, por que esse “esporte” arrasta cada vez mais pessoas para dentro dos Boxes e para competições, e faz com que o Brasil já seja o segundo país do mundo em número de Afiliados?

A ideia de mudar vidas e construir relacionamentos soa clichê, mas é uma necessidade urgente que temos. Readaptar a rotina a partir de uma alimentação saudável e preparar o corpo para quaisquer tipos de tarefas que possam aparecer no nosso dia a dia. Por isso o slogan “Movimentos funcionais, em alta intensidade, constantemente variados”. Os desafios diários, a possibilidade de aprender novos movimentos e novas modalidades e o espírito de equipe hoje são, sem dúvidas, os pontos mais fortes da modalidade. Ou você vai dizer que não tem um amigo que “só fala de CrossFit”? Essa é a rotina da maioria das pessoas que praticam o esporte, que também tem o seu time de elite, presente no evento do Rio de Janeiro. O fundador e atual CEO da CrossFit Greg Glassman e o Diretor dos CrossFit Games, Dave Castro, marcaram presença por aqui e puderam ver de perto como a comunidade brasileira abraçou não só o CrossFit, como cada atleta durante os três dias de evento. Unindo o Levantamento de Peso Olímpico, Ginástica Olímpica e exercícios aeróbicos como corrida e remo, o Regionals conseguiu mostrar como são os treinos diários da galera que pratica a modalidade, feitos por atletas profissionais. Segundo Glassman, “uma senhora de 90 anos e um levantador de peso de nível olímpico precisam dos mesmos estímulos – aplicados e adaptados para cada realidade, obviamente.” A sensação de fazer parte de tudo aquilo tomou conta da arena, onde a multidão não parava um segundo e deu um show que chamou a atenção do mundo, como na contagem de repetições do atleta e primeiro brasileiro a se classificar para os CrossFit Games, Pablo Chalfun. Apesar dos imprevistos, o evento veio pra ficar. A reação do público foi a melhor possível, e,

apesar dos imprevistos por causa da situação do país, não gerou maiores problemas. Em uma conversa com Glassman, ele me afirmou “estar muito feliz e orgulhoso de como a comunidade brasileira resolveu a situação.” A emoção de ver atletas representando o nosso país e lutando pela tão sonhada vaga ponto a ponto com feras de toda a America Latina foi inesquecível. Foram três dias para entrarem para a memória e para entrarem de vez no nosso calendário esportivo. Foi bom para presenciarmos pessoas que acreditam de verdade nos sonhos de outras pessoas. Que venha 2019.