Cristiano Jhow assume “O que tem pra hoje” – InSide com Marina Caixeta

Humorista será, também, apresentador do programa que já tem público cativo no Canal da Gente e TV Paranaíba

NOVIDADE

Cristiano Jhow é o novo apresentador do programa “O que tem pra hoje?” no lugar da jornalista Fernanda Viola, que segue novos projetos. O humorista está com o gás todo e promete dar um ar cômico à atração, que vai ao ar aos sábados às 12h30 no Canal da Gente e às 13h45 na TV Paranaíba – afiliada Record TV.

CASÓRIO

Quem irá juntar as escovas de dente em breve é o casal de jornalistas, Carol Portilho e Sílvio de Azevedo. A dupla, que também é unida nos negócios, está no comando da CaSi Comunicação, desbravando o mercado de assessoria de imprensa da cidade. Felicidades!

MÚSICA

O ex Br’oz, Jhean Marcell, acaba de lançar um projeto chamado “Jhean Marcell Band Section”, no qual faz voz e violão. O músico também segue como vocalista da banda NK2.

HOMENAGEM

Equipe feminina do UCVB formada por Luiza, Bruna Barcelos e Raquel Mohn. Na ocasião, elas foram homenageadas por meio do Projeto Embaixadores de Uberlândia, que parabenizou àqueles que trouxeram grandes eventos técnico-científicos e contribuíram para o fomento do trade turístico de nossa cidade.

START

Marcos Pergher, Ivando Nonato e Fábio Pergher, na festa de aniversário da grande e importante empresa, Start.