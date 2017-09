Criminosos explodem caixa eletrônico no bairro Lídice

Na manhã desta quinta-feira (14), um caixa eletrônico foi explodido, na Avenida Rondon Pacheco, no Bairro Lídice, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos atiraram para o alto na tentativa de intimidar uma testemunha que estava próximo ao local. Em seguida, cometeram o ataque ao equipamento. A suspeita é de que três pessoas praticaram o crime armadas com fuzis. Ainda não há informações sobre a quantia levada e a ocorrência está em andamento.