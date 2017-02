Criminosos ateiam fogo em agência bancária

Na madrugada desta sexta-feira (17), criminosos atearam fogo na grade de proteção de uma agência bancária na Avenida Rondon Pacheco, bairro Copacabana, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos explodiram caixas eletrônicos, apenas para praticar vandalismo. Eles utilizaram pedras para quebrar a porta do banco e destravar o sistema de segurança. O local estava sendo monitorado por um empresa de segurança, que acionou a Polícia Militar. Com a chegada dos policiais, foi possível evitar danos maiores na agência. Os autores conseguiram fugir.