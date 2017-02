Criança é encontrada morta com hematomas em Uberlândia

Uma criança, de 1 anos, foi encontrada morta na manhã deste sábado (25), em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar, a menina apresentava escoriações e hematomas na cabeça. A mãe da menina e o padrasto, que moram no bairro Tibery, foram levados para a Delegacia de Plantão, para prestarem esclarecimentos. A Polícia informou que o pai disse que a criança caiu do berço e começou a passar mal, a mãe não estaria em casa e com isso o padastro foi buscar a mãe em outro bairro. Quando chegaram em casa eles disseram que a criança já estava morta. Os Bombeiros foram acionados e encaminhou a criança para UAI Tibery, pois já sem vida. No laudo médico foi comprovado sinais de violência no corpo da menina e hematomas na cabeça. O corpo da criança foi levado para o IML.