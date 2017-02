Criança é baleada no rosto dentro de van escolar

A violência em Patos de Minas deixou pelo menos duas pessoas feridas, durante um tiroteio, na tarde desta quarta-feira (15), quando uma criança de apenas 8 anos que foi atingida no rosto e um adolescente de 16 anos ficou ferido na mão. O clima de pânico tomou conta dos moradores mais próximos de onde a tentativa de assassinato aconteceu.

O sangue das vítimas ficou espalhado nas calçadas da Rua dos Cedros, enquanto o desespero tomava conta do local. De acordo com o Major R. Santos, um dos envolvidos que é menor de idade já foi identificado e está sendo procurado. O alvo dos tiros seria o adolescente de 16 anos que se abrigou atrás da Van. O veículo, um Fiesta de cor branca, que deu fuga ao atirador também está sendo rastreado pela Polícia Militar. A criança foi socorrida por terceiros até o Hospital Regional Antônio Dias, onde segundo a PM, deu entrada consciente. O menor de 16 anos já possui passagens e não repassou detalhes do ocorrido para os militares.