Criança de 10 anos é morta atingida por tiro em Uberlândia

Na madrugada desta quinta-feira (06), uma criança, de 10 anos, foi baleada em uma residência na Rua Sinai, no Bairro Canaã, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Miitar, a criança estava deitada no sofá da sala, quando o suspeito entrou e disparou na vítima atingindo tórax. O Corpo de Bombeiros também foi ao local e encontraram a criança no chão da sala, inconsciente que não resistiu os ferimentos.

Testemunhas alegaram que viram o criminoso entrando na residência, chamando por Nilherme, que foi localizado por militares. Ele contou que nesta quarta-feira (5), fez uma tatuagem com a letra R na virilha da namorada do suspeito, que pode ter ficando com ciúmes do fato.

Militares foram até a residência do criminoso e a mãe dele alegou que o filho está no período de saidão e cumpre pena em uma penitenciária de Uberaba. Ele teria saído informando que iria para casa da namorada e não voltou mais.

O corpo da criança foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que foi instaurado inquérito policial para apurar o homicídio. As diligências estão em andamento para localizar o suspeito, bem como apurar a motivação do crime.