Criança arrastada por enxurrada no Alto Paranaíba é quarta vítima de temporais em Minas

Uma criança morreu após ser arrastada por uma enxurrada em Perdizes, na região do Alto Paranaíba. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, ela brincava perto de um córrego durante a chuva quando a pressão da água a arrastou para dentro do pequeno rio.

Ela é a quarta vítima dos temporais em Minas desde o início do período chuvoso. Os outros casos aconteceram em BH e em Uberaba, no Triângulo Mineiro em outubro. Na capital, um taxista morreu após ter o carro atingido por uma árvore de grande porte, na área central. Um casal atingido por um raio completam as mortes. De acordo com o Boletim da Defesa Civil estadual, seis cidades já decretaram situação de emergência: Buritizeiro, Cristina, Jaboticatubas, Congonhas, Tombos e Novo Cruzeiro. Pedro Leopoldo e Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte, também decretaram emergência na última semana, mas ainda não passaram a integrar o boletim do órgão.