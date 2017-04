Creas oferece atendimento especializado a idosos e pessoas com deficiência

Com o objetivo de atender idosos e pessoas com deficiência, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação (Sedesth) implantou um novo espaço. Destinado à proteção integral, preservação física e mental para evitar situações de maus tratos, negligência ou atitudes discriminatórias, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) funciona todos os dias, das 8h às 18h, na avenida Europa, nº 205, bairro Tibery.

Os requerimentos podem ser feitos por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (como Ministério Público, Disque 100, Delegacia Regional de Polícia e Serviço de Informação do Município) ou de forma espontânea (por parte de familiares, da comunidade, do idoso ou da pessoa com deficiência). Após a averiguação, caso seja procedente, há encaminhamento para os órgãos de competência, como Ministério Público, delegacias e órgãos de políticas setoriais.

A equipe multidisciplinar é formada por mais de 10 servidores e conta com assistentes sociais e psicóloga. Para Iracema Barbosa Marques, secretária de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, o Creas desenvolve ações fundamentais para o bem-estar do idoso e da pessoa com deficiência. “Esse é um trabalho árduo, mas extremamente gratificante porque apresenta resultados em maioria surpreendentes. Temos buscado a resolução dos conflitos para assegurar os direitos destas pessoas”, concluiu a secretária.

