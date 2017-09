Corrida ‘Alferes Run’ integra Circuito Futel e acontece neste domingo (17)

A corrida ‘Alferes Run’ integra a 2ª etapa do Circuito de Corridas Futel 2017 e acontece neste domingo (17), com largada programada para 8h no estacionamento do Uberlândia Shopping. A prova – que é uma parceria entre a Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) e a 9ª Região de Policia Militar (RPM) -, contará com percursos de 7 km de corrida e de 3 km para a caminhada da família. Todos os inscritos que finalizarem a prova receberão medalhas de participação e os primeiros colocados por categoria serão premiados também com troféus.

Mais de 400 pessoas se inscreveram para a prova. Os kits para a corrida, compostos por camiseta, chip de cronometragem e número de peito, estarão disponíveis para retirada somente no sábado (16), das 10h às 14h, na loja Deny Tennis, no Uberlândia Shopping. Não serão entregues kits no dia da corrida ou fora do horário estabelecido. Para retirá-los, basta comparecer ao local com um documento de identificação com foto.

Experiência positiva

Wellington Costa, corredor amador, participou da primeira edição do Circuito de Corridas Futel, que aconteceu no 36º BIMtz e assim que soube da segunda etapa fez questão de inscrever a família toda. “A primeira etapa foi excelente, muito bem organizada, com um percurso diferenciado. Gosto muito de participar dos eventos promovidos pela Futel, há mais de cinco anos vou à Corrida de Revezamento Uberlândia-Romaria. O custo-benefício e qualidade são os pontos fortes. Minha esposa, minha filha e eu participaremos dessa etapa, que com certeza será tão boa quando a anterior”, disse.

Programação

A corrida terá percurso de 7 km para homens e mulheres, com idade acima de 16 anos e será realizada no entorno do Uberlândia Shopping. Nesta etapa também será realizada a Caminhada da Família, de 3 km. “A corrida é um dos principais fundamentos do esporte, por isso valorizamos esta modalidade. É uma parceria importante com a 9ª RPM e com certeza teremos mais uma prova de alto nível”, destacou Silvio Soares dos Santos, diretor-geral da Futel.

A premiação da ‘Alferes Run’ – 2ª etapa do Circuito de Corridas Futel 2017 está definida com troféus para os cinco primeiros colocados no geral, masculino e feminino e mini troféus para os três primeiros colocados nas doze faixas etárias e na categoria especial (pessoas com deficiência). “O evento tem como objetivo central oferecer à população uma corrida de qualidade, bem organizada e com preço acessível, além de comemorar os 20 anos da 9ª RPM em Uberlândia”, concluiu Silvio Soares.

Serviço

O quê: Corrida ‘Alferes Run’ – 2ª etapa do Circuito de Corridas Futel.

Data: 17 de setembro, no estacionamento do Uberlândia Shopping.

Inscrições: encerradas.

Retirada de Kits: sábado (16), das 10h às 14h, na loja Deny Tennis do Uberlândia Shopping.

Prova: domingo (17),concentração a partir de 7h; largada prevista para 8h.

Premiação: troféus, mini-troféus e medalhas de participação.

SECOM