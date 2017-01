Correios terão operadora de celular

Os Correios vão lançar em fevereiro o Correios Celular, serviço de operadora de telefonia móvel. Segundo nota de divulgação, a implementação será gradual: o serviço inicialmente será testado em São Paulo e depois deverá ser expandido para Belo Horizonte e Brasília.

O objetivo é conseguir expandir a cobertura para todo o território nacional até o final do ano. A estatal, em parceria com a EUTV, quer oferecer pacotes de serviço básico de telefonia pelos preços mais baixos do mercado. A ideia é facilitar e baratear o acesso para usuários de baixa renda.

Em nota, Guilherme Campos, presidente dos Correios, disse que: “Há um número enorme de brasileiros que ainda não utilizam telefonia móvel e um número ainda maior de usuários que querem algo mais de suas operadoras. Queremos ser uma boa opção para esses públicos, nos valendo de nossa vasta capilaridade e da confiança que o brasileiro tem nos Correios”.

Inicialmente, só estarão disponíveis planos pré-pagos. Os estudos para a viabilidade de um plano pós-pago só devem começar no ano que vem. Segundo a nota, os Correios não farão nenhum investimento, pois usarão a infraestrutura já estabelecida pela parceira EUTV. Já toda a parte corporativa e administrativa virá da força de trabalho já ativa da estatal.