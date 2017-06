Correios encerram serviço e-Sedex

Quem for fazer compras pela internet a partir desta segunda-feira (19) deve estar atento ao modelo de envio do produto. Isso porque a partir desta data, os Correios, em virtude da aprovação da nova política comercial, encerrá o serviço conhecido como e-Sedex.

Com o fim do serviço, todas as postagens de encomendas deverão ser realizadas por Sedex ou PAC, caso o comprador ainda opte pelos serviços dos Correios. Em nota, a estatal disse que mantém o compromisso de transparência com seus clientes e que reforça a parceria com o comércio eletrônico, além de afirmar que continuarão a ser a “empresa mais acessível ao e-commerce em todo o Brasil”.

O e-Sedex era um serviço de encomenda expressa dos Correios para produtos adquiridos por meio do comércio eletrônico com tratamento prioritário e entrega em domicílio. O modelo tinha preços e tempos de entrega menores que o Sedex convencional.