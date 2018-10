Corredores do Uberlândia Shopping se transformam em passarela

Os corredores do Uberlândia Shopping se transformarão em passarelas para abrigar a mostra de moda de lançamento da coleção de alto verão 2018/2019. A mostra acontecerá no dia 25 de outubro. Tendências de roupas, sapatos, bolsas, acessórios e moda praia serão reveladas ao público presente. O evento tem a parceria da Revista Cult e produção da consultora de estilo, Carina Alencar. Vão participar com suas coleções 51 lojas do centro de compras. A mostra de moda será realizada nos corredores do segundo piso do empreendimento, próximo à Riachuelo, às 18h30. Para animar, haverá ainda, DJ e iluminação especial.

Para o superintendente do Uberlândia Shopping, Fredson Dourado, o objetivo é oferecer um momento mais descontraído para os clientes que poderão conhecer as tendências para o Verão nos looks já montados. “Cada vez mais as semanas de moda, com vários desfiles pelo Brasil e pelo mundo, têm se destacado e prendido a atenção dos amantes da moda e ávidos pelas novidades. Nossa ideia é justamente oferecer um momento de lazer e interação com nossos clientes, onde eles poderão ficar por dentro dos últimos lançamentos. Para o lojista é uma ferramenta importante onde ele pode aproveitar a oportunidade e mostrar os produtos da nova coleção e fortalecer sua marca. Nossos corredores se transformarão em passarelas. Mais uma vez estamos inovando”, conta.