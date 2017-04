Corredores do Parque do Sabiá participam de provas importantes no Brasil e no mundo

De uma simples caminhada em 2014 à meia maratona internacional do Rio, no ano passado. Este é o resumo da história de dedicação e superação de Gleide Correa, de 49 anos, que buscou melhor qualidade de vida com a prática de atividade física no Parque do Sabiá. Personagens como a jornalista são comuns quando percorremos a pista de 5 km do parque, que recebe diariamente mais de 10 mil visitantes, sempre entre 5h e 22h. Gente que procura o lugar para aliviar o estresse, estar em contato com a natureza, emagrecer, melhorar o condicionamento, treinar, superar limites ou só se divertir.

Assim como Gleide, uma das pessoas que também trocou o sedentarismo pelo esporte foi Antônio Cláudio Moreira Costa. Há uma década, o professor de 45 anos encontrou no Sabiá o local perfeito para cuidar da saúde. Ele explica que no início, era adepto da tradicional caminhada. “De três anos para cá, por conta de uma orientação médica, passei a correr. Em 2017 já participei de duas provas locais e planejo estar na meia maratona de Foz do Iguaçu. O parque é um espaço maravilhoso, que proporciona todas as condições para as pessoas se envolverem em atividades físicas, de lazer e qualidade de vida”, diz o professor, que saltou de 114 kg para 96 kg por causa da corrida.

Mais saúde, menos remédios

Como Antônio, Gleide conta que a pista de caminhada do parque foi determinante para sua iniciação esportiva. Em apenas quatro meses, começou a se arriscar em corridas intervaladas e em maio de 2014 tomou coragem para se inscrever em uma prova importante de 5 km. “A primeira competição foi difícil, mas consegui fazer o percurso todo e percebi que podia ir além. Então continuei os treinamentos, corri outras provas e no ano passado participei dos 21 km da meia maratona internacional do Rio. Acredito que a corrida trouxe melhoras significativas no meu condicionamento físico e na alimentação, fazendo com que eu perdesse peso e conseguisse inúmeros outros benefícios na minha saúde. Fazer atividade física regularmente é trocar caixinhas de remédios por uma vida bem melhor”, revela a jornalista.

Décima maratona no currículo

Praticante de atividades físicas há muito tempo, a dentista Cláudia Jordão Silva, de 48 anos, também acredita que o parque é ambiente perfeito para caminhar e correr. “Sempre fui muito ligada a práticas esportivas, mas a corrida entrou em minha vida há dez anos. Treino em média cinco dias por semana e já participei de provas importantes no Brasil, Estados Unidos e na Europa. Este ano vou estar na minha décima maratona. Além do ganho estético, a prática de atividades físicas refletiu positivamente na minha saúde. O meu objetivo na corrida é o bem-estar que ela proporciona e a minha concorrência é com os objetivos que projeto”, destaca Cláudia Jordão.Quer começar a correr? Venha para o Parque do Sabiá!

A pista de caminhada e corrida pode ser utilizada diariamente das 5h às 22h. Se falta coragem ou não sabe como começar e precisa de uma orientação, fique ligado: o programa ‘Atividades Físicas no Parque do Sabiá’ reúne profissionais de educação física para assessorar os frequentadores em projetos de orientação de caminhada e corrida, treinamento funcional, circuito academia e atletismo kids. As inscrições e avaliações são feitas na tenda de orientação ao lado das quadras de areia, das 6h30 às 9h e das 17h às 19h30, sempre de segunda a sexta-feira.

Confira dias, horários e atividades que são oferecidas pelo programa de orientação no Parque do Sabiá

