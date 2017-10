Corpo é encontrado dentro de casa com sinais de violência

Na tarde deste sábado, uma mulher de 28 anos foi encontrada morta dentro de uma casa no Bairro Nova Uberlândia, em Uberlândia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a casa havia sido alugada, há poucos dias, para um casal que veio da cidade de Manaus, no Amazonas. Mas desde o início da semana, eles não foram mais vistos e um forte odor começou a exalar do local. A proprietária abriu o imóvel e encontrou o corpo de Larissa Rosa Nunes.

O corpo da jovem já estava em avançado estado de decomposição, e de acordo com a Polícia Militar (PM), Larissa estava com as mãos amarradas, uma fita adesiva estava enrolada em sua cabeça e seu corpo tinha diversos sinais de violência. Ainda não foi possível constatar a causa da morte. Vizinhos alegaram que não viram nenhuma movimentação estranha ou suspeita no imóvel nos últimos dias. Ainda de acordo com a PM, o companheiro de Larissa, que não foi encontrado no local, é um dos homens procurados da justiça do Amazonas, por conta de seu envolvimento em diversos crimes, incluindo assassinatos.