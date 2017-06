Corpo de trabalhador é encontrado soterrado em galpão de açúcar

Corpo de trabalhador é encontrado submerso em galpão de açúcar nesta manhã (8) no Terminal da VLi, localizado na BR-050, entre Uberaba/Uberlândia.

Segundo informações, o funcionário de 25 anos caiu dentro de um armazém de açúcar nesta madrugada e foi encontrado soterrado pelos funcionários na manhã desta quinta-feira, por volta das 6h30.

O Corpo de Bombeiros Militares compareceu ao local e constatou o óbito, sendo que o galpão foi isolado para os serviços de praxe da Perícia Técnica da Polícia Civil. Uma testemunha teria relatado ao CB, que o rapaz estava em um local de acesso proibido.

O corpo da vítima foi removido para o IML de Uberaba. Em nota, a empresa responsável comunicou o falecimento do empregado e informou que ele foi encontrado no interior de um armazém de açúcar, por outro colega, que acionou imediatamente o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Ao chegarem no local, as equipes encontraram o jovem já sem vida.

Ainda de acordo com a nota, após o ocorrido, os funcionários foram dispensados e o Terminal não está operando, sendo que a empresa priorizou o apoio e a assistência à família do funcionário.

A vítima faria 26 anos neste mês e completaria um ano na empresa, atuando como supervisor de carga e descarga.