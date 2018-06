Copa do Mundo 2018: Ronaldo será estrela na abertura

Poucos dias antes de a bola rolar, a Rússia recebe os últimos preparativos para o começo da Copa. Antes de Rússia x Arábia Saudita, o jogo inaugural, haverá como sempre uma cerimônia de abertura. Nesta segunda (11), a FIFA anunciou as estrelas que farão parte do espetáculo. Entre eles, o brasileiro Ronaldo Nazário, campeão duas vezes com a Seleção Brasileira.

O ex-atacante vai estar acompanhado do cantor britânico Robbie Williams e a da cantora de opera mais famosa da Rússia, Aida Garifullina. Os dois artistas terão apresentações em palco instalado no gramado do Estádio Luzhniki. Quanto à participação de Ronaldo, não foram divulgados detalhes.

— A partida de abertura é sempre muito simbólica. É o instante em que você percebe que finalmente chegou aquele momento que, como jogador ou fã, você esperou por quatro anos. Ninguém sabe o que vai acontecer nas próximas quatro semanas no torneio, mas todos sabem que será memorável— disse Ronaldo ao site da Fifa.

A cerimônia de abertura está marcada para as 11h30min (horário de Brasília) de quinta (14) . Logo depois, ao meio-dia, a bola rola para Rússia x Arábia Saudita.