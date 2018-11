Continuam abertas as inscrições para workshop de aquarismo e piscicultura

A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria de Agropecuária, Abastecimento e Distritos (SMAAD), promove neste mês o I Workshop de Aquarismo e Piscicultura Ornamental. O curso será ministrado no dia 28 novembro no Aquário Municipal do Parque do Sabiá, das 8h às 17h.

O workshop é voltado para produtores rurais, comerciantes de peixes ornamentais, aquariofilistas, estudantes e demais interessados em se informar ou conhecer mais uma possibilidade no ramo da aquicultura. “Queremos capacitar cada vez mais os produtores rurais e ampliar as oportunidades de negócio. Continuamos trabalhando para oferecer aos produtores rurais novas oportunidades de negócio”, salientou Walkiria Naves, secretária de Agropecuária, Abastecimento e Distritos.

As inscrições seguem abertas e podem ser feitas aqui ou na sede da Consultoria e Assistência Veterinária (Conavet), no campus Glória da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). As vagas são limitadas e o valor da inscrição é de R$ 35.

Novo Agro

O workshop é mais uma ação do Programa Novo Agro para promover a aquicultura na região. Com resultados comprovados, a iniciativa é desenvolvida em dois eixos estratégicos, com a produção e comercialização de negócios rurais, ambas amparadas por cinco pilares: agricultura de pequeno porte, agroecologia, aquicultura, turismo rural e resgate da gastronomia de identidade local. Até então, mais de 2.200 produtores rurais foram beneficiados com o programa. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Conavet também participam da organizaçãodo evento.

Confira a programação completa:

– 08h às 08h30 – Recepção

– 8h30 às 9h – Apresentação do Programa Novo Agro (Dra. Walkíria Naves, Secretária de Agropecuária, Abastecimentos e Distritos de Uberlândia)

– 9h às 10h – Mercado e tendências da piscicultura ornamental (Dr. Fabrício Rezende – Pesquisador Embrapa Pesca e Aquicultura)

– 10h30 às11h30 – Sistemas de produção de peixes ornamentais (Dr. Fabrício Rezende – Pesquisador da Embrapa Pesca e Aquicultura)

– 11h30 às 12h00 – Bate-papo sobre os temas expostos

– 14h às 15h – Sanidade: cuidados e medidas preventivas (Dr. Pedro Henrique Viadanna – Unesp/SP)

– 15h30 às 17h – Montagem e manutenção de lagos (Jardins e Lagos – Rogério Bernardes).

– 17h -17h30 – Encerramento

Prestigie!

O que: I Workshop de Aquarismo e Piscicultura Ornamental de Uberlândia

Local: Aquário Municipal no Parque do Sabiá – Av. José Roberto Migliorini em frente ao Estádio Municipal

Dia e Horário: 28 de novembro, das 8h às 17h

Inscrições: No site ou na sede da Conavet, que fica campus Glória da UFU, bloco C, sala 215, de segunda a sexta, das 08h às 12h30 e das 14h às 17h30.