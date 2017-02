Consumidores inadimplentes podem negociar dívidas em serviço online

Os consumidores que estão com as dívidas atrasadas e querem regularizar a situação antes das festas do fim de ano poderão se cadastrar, a partir desta terça-feira (3), na página do Serasa Experian para participar de um serviço gratuito que vai facilitar as renegociações dos débitos em aberto. O prazo para os cadastros é até o próximo sábado (14).

O ‘Limpa Nome Online’ tem o objetivo de ajudar os consumidores a renegociarem suas dívidas diretamente com as empresas. Durante o “Super Feirão”, empresas de diferentes setores oferecerão descontos especiais para seus clientes que estejam com o nome no vermelho por causa de contas atrasadas.

Após realizar o cadastro no site, o consumidor será encaminhado para uma página onde estarão listadas todas as empresas com as quais ele possui alguma dívida pendente e que consta na base de dados da Serasa.

Ao escolher e clicar no nome da companhia surgirá uma página apresentando as dívidas em aberto e os canais de atendimento disponíveis (telefones, e-mail, chat). A partir daí, o consumidor pode entrar em contato diretamente com a empresa para negociar possíveis descontos e condições de pagamento diferenciadas – em alguns casos, um boleto pode estar disponível, a partir de uma proposta feita pela própria empresa. Todas as propostas são apresentadas pelos credores de forma individualizada.

Algumas empresas que estarão no Super Feirão Online:

Academia Olímpico, AES Eletropaulo, Ana Paula Aparecida Barbosa Moveis, Ativos Cartões, Banco Cetelem, Banco do Brasil, Banco Fiat S/A, Banco Itaú BBA S/A, Banco Itaucard, Banco Itauleasing S/A, Banco Pan, Cd Distribuidora De Produtos De Consumo Eireli, Centro Educacional De Piraporinha, CNA Vila Maria, Confecções Tucumã, Cp7 Studio Fotográfico Ltda, Credsystem, Deva Veículos, Ecapre Escola de Capacitação e Preparátorio, Farmácia Santana, Financeira Itaú Cbd S/A, Frei Caneca Materiais Para Construção, Gazin Atacado, Herval, Hipercard Adm Cartões Credito, Hipperfio Cabos Especiais Ltda, HSBC/Losango, Itaú, Itaú Unibanco Financeira S/A, Itaucred, Fundo de Renegociação de Débitos, Leader Card, Losango, Luizacred S/A, Mercado Móveis, Mfh Clinica Odontologica Ltda, Millena Souza Santos, Mz Imobiliária, Netion Soluções em Internet Via Rádio Ltda Me, Pernambucanas, Porto Seguro Cartões, Recovery, Renova, Sicredi, Supermercado Bahamas, Supermercados Cidade Canção, Unimarka Distribuidora, Vical, Vivo, Vox Populi Comercio De Papeis Ltda – Epp.

O Tempo