Construção de uma casa modular pré-fabricada

Casa de madeira melhor preço Casas Paraná

Casas pré -fabricadas , muitas vezes referidas como casas pré -fabricadas ou

simplesmente pré- fabricadas , são tipos de habitação especializados de edifícios pré –

fabricados , que são fabricados fora do local com antecedência, geralmente em seções

padrão que podem ser facilmente enviadas e montadas. Alguns projetos de casas pré-

fabricadas atuais incluem detalhes arquitetônicos inspirados no pós-modernismo ou na

arquitetura futurista.

As casas pré-fabricadas são construídas em vigas de aço e transportadas em seções

completas até o local de origem, onde são montadas. Rodas, engate e eixos são

removidos no local quando a casa é colocada sobre uma fundação permanente.

As casas móveis, ou reboques, são construídas sobre rodas e podem ser puxadas por

um veículo. Eles são considerados bens pessoais e são licenciados pelo Dept. of Motor

Vehicles. Pequenas casas com rodas estão incluídas nesta categoria. Eles devem ser

construídos de acordo com o código DMV e passar pela inspeção para licenciamento.

Autocaravanas e casas pré-fabricadas podem ser colocadas em parques de

autocaravanas, e as residências pré-fabricadas também podem ser colocadas em

terrenos privados, a menos que o terreno esteja dentro de uma subdivisão cujos

CC&Rs proíbam habitações pré-fabricadas.

Interior de um pré-fabricado preservado no Museu de História Nacional de St Fagans ,

Cardiff , Reino Unido