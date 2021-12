Confirme se você tem milhas suficientes para a viagem durante o período de tempo desejado.

A maioria dos programas tem datas indisponíveis, quando as milhas não podem ser

usadas, bem como datas de baixa temporada “econômica” e “padrão” de alta temporada,

durante as quais o número de milhas de que você precisa pode variar. Os programas de

passageiro frequente também têm requisitos de reserva antecipada e taxas de reserva

associadas. Clique na opção para reservar sua viagem usando milhas. Essa opção pode

estar disponível no formulário de reserva online ou em “Resgatar milhas” na página do

programa de passageiro frequente.

https://imperiodasmilhas.com/programa-de-fidelidade/como-acumular-milhas/

Digite o código do seu aeroporto no campo “De”,

digite o aeroporto de destino no campo “Para” e selecione as datas de partida e retorno

desejadas. Selecione o tipo de prêmio (se a opção estiver disponível) e a classe de

serviço, como econômica, executiva ou primeira classe, a seguir clique no botão

“Pesquisar” ou “Enviar”. Escolha os voos pretendidos para partida, regresso e ligação

(ões), se aplicável, e clique no botão “Continuar” ou “Selecionar”. Digite o nome do

passageiro e as informações do passageiro nos campos correspondentes e clique no

botão “Confirmar” ou “Continuar”. Clique no link “Selecionar assento”, se disponível, para

solicitar uma atribuição de assento.