Confira o que abre e o que fecha no feriado de Tiradentes em Uberlândia

Comércio

Comércio de Rua: Na sexta-feira (21), o funcionamento é facultativo, mas deve ter horário limitado entre 9h e 18h.

Center Shopping: No feriado de Tiradentes, sexta-feira (21), as áreas de alimentação e lazer funcionarão normalmente, das 10h às 22h, enquanto as lojas funcionarão em horário especial, das 14h às 20h.

Uberlândia Shopping: Na sexta-feira (21), as lojas vão funcionar das 14h às 20h; praça de alimentação e áreas de lazer funcionam das 12h às 22h.

Griff Shopping: Na sexta-feira (21), o estabelecimento fica fechado.

Pratic Shopping: Na sexta-feira (21), as lojas estarão fechadas e o funcionamento da praça de alimentação é facultativo.

Via Centro Shopping: Fechado no dia 21 de abril.

Serviços

Bancos: Não haverá expediente.

Correios: Não haverá expediente.

Receita Estadual: Não haverá expediente.

Centro Administrativo Municipal: Fechado.

Procon: Fechado.

Coleta de lixo e varrição de ruas: Será realizada em regime de plantão.

Defesa Civil: Não haverá expediente.

Dmae: Funcionará em regime de plantão, pelo telefone 0800 940 7272.

Escolas municipais: Não haverá expediente.

Feiras livres: O funcionamento é normal.

Mercado Municipal: O funcionamento é de 8h às 12h30.

Cultura

Biblioteca Municipal: Não haverá expediente.

Museu Municipal: Fechado.

Casa da Cultura: Fechado.

Bibliotecas da UFU: Todas as unidades fechadas.

Biblioteca Setorial Eseba: Fechado

Saúde

Hospital de Clínicas: O hospital funciona em regime de urgência e emergência, com atendimentos pelo Pronto Socorro e Pronto Socorro Odontológico.

Unidades de Saúde: O funcionamento na UPA Sul e nas UAIs é em regime de urgência e emergência, e as UBS e UBSFs estarão fechadas.

Lazer

Praia Clube: O funcionamento é de 7h às 17h.

Tangará: O clube fica aberto de 8h às 18h.

Cajubá: O clube funciona de 6h às 17h.

Caça e Pesca Itororó: O clube fica aberto de 9h às 17h.

Liverpool: O clube fica aberto de 8h às 18h.

Parque Gávea: funcionará das 7h às 19h.

Parque Santa Luzia: Fechado.

Parque Siquierolli: funcionará das 8h às 17h30.

Parque Do Sabiá: funcionará das 5h às 22h.

Zoológico: Fica aberto de 8h às 17h.