Confira o que abre e o que fecha no feriado de 7 de setembro

COMÉRCIO

Segundo a CDL, nesta quinta-feira (7), o funcionamento das lojas de departamento e supermercados será facultativo. A prática de abertura é adotada pelas grandes redes de lojas de departamentos e de supermercados. Sobre o funcionamento dos demais supermercados, os interessados devem buscar informações no próprio estabelecimento. Já as lojas do centro adotam a prática de não abrir.

CENTER SHOPPING

As lojas funcionarão das 13h às 21h. A praça de alimentação e as áreas de entretenimento funcionarão normalmente, das 10h às 22h.

GRIFF SHOPPING

Estará fechado hoje. Aberto amanhã, das 10h às 21h.

UBERLÂNDIA SHOPPING

As lojas ficarão abertas hoje das 13h às 21h. A praça de alimentação e as áreas de entretenimento estarão abertas das 10h às 22h.

PRAIA CLUBE

O funcionamento hoje será das 7h às 17h.

TANGARÁ

O funcionamento hoje será das 8h às 18h.

CAJUBÁ CLUBE

O funcionamento hoje será das 6h às 17h.

CAÇA E PESCA

O funcionamento hoje será das 8h às 17h. A secretaria estará fechada.

PARQUE SIQUIEROLLI

Aberto hoje das 8h às 17h30.

PARQUE DO SABIÁ

Aberto hoje das 5h às 22h.

ZOOLÓGICO

Aberto hoje das 7h às 17h.

PARQUE GÁVEA

Aberto hoje das 7h às 19h.

PARQUE SANTA LUZIA

Fechado

MERCADO MUNICIPAL – BLOCO CENTRAL

O funcionamento hoje será das 8h às 12h30.

BANCOS

Fechados. As contas com vencimento hoje poderão ser pagas no próximo dia útil.

PREFEITURA

Fechada

SINE/RECEITA ESTADUAL/INSS

Fechados

UAI TRABALHADOR

Fechada, voltando com atendimento normal na segunda-feira (10).

HOSPITAL DE CLÍNICAS

O atendimento será no esquema de urgência e emergência no Pronto-Socorro e no Pronto-Socorro Odontológico.

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DE SAÚDE DA FAMÍLIA (UBSs e UBSFs)

Fechadas

UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO (UAIs)

Urgência e Emergência.