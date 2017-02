Confira o que abre e fecha neste Carnaval

Comércio

Center Shopping: No fim de semana e durante todo o feriado, as áreas de alimentação e lazer estarão funcionando normalmente, das 10h às 22h. Em relação às lojas, o funcionamento será em horário normal no sábado (25/02), das 10h às 22h. No domingo (26/02), as lojas maiores abrem das 12h às 20h, sendo que as demais funcionam das 14h às 20h. Já na segunda-feira (27/02), Dia do Comerciário, as lojas estarão fechadas, reabrindo na terça-feira (28/02), das 14h às 20h. Na quarta-feira (1º de março), o horário de funcionamento será normal, das 10h às 22h.

Uberlândia Shopping: funcionamento normal no sábado (25), das 10h às 22h. No domingo (26), aberto lojas e quiosques das 14h às 20h, alimentação e lazer das 12h às 22h. Na segunda-feira (27), abrem apenas as áreas de alimentação, cafés, cinemas e lazer, das 12h às 22h. Na terça-feira (28), áreas de alimentação e lazer funcionam das 12h às 22h, já lojas e quiosques das 14h às 20h. Na quarta-feira (01), funcionamento das 10h às 22h.

Griff Shopping: funcionamento normal no sábado (25), das 10h às 21h. Fechado domingo (26) a terça-feira (28). Na quarta-feira (01), abre das 12h às 21h.

Pratic Shopping: funcionamento normal no sábado (25), das 8h às 20h. Estabelecimentos terão funcionamento facultativo no domingo (26), na terça-feira (28) e na manhã de quarta-feira (01). Fechado na segunda-feira (27). Na tarde de quarta, todas as lojas estarão abertas das 12h às 20h.