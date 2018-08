Confira as vagas de emprego e estágio disponíveis na Fundação CDL Uberlândia

A Fundação CDL Uberlândia está selecionando candidatos para 20 vagas de estágios e empregos em diversas áreas. Os currículos devem ser cadastrados no site da CDL – www.cdludi.org.br

Confira:

VAGAS DE EMPREGO

ASSISTENTE FISCAL

Atividades: Atuar com rotina e atividades da área fiscal com tributação de ICMS, ST, PIS, COFINS, CFOP e NCM de produtos diversos.

Re muneração: A combinar.

Horário: Segunda à sexta 7:45 às 17:45.

Requisitos: Necessário experiência nas atividades citadas.

ATENDENTE/ENTREGADOR

Atividades: Manter a organização da loja, atender os clientes, tirar pedidos, fazer contato com clientes via telefone ou whatsapp, ter disponibilidade para realizar entregas dentro da cidade, realizar o recebimento de mercadorias, entre outras.

Re muneração: A combinar

Horário: Segunda à sexta 8h às 17h25. Sábado 8h às 12h.

Requisitos: Ensino médio completo, CNH B e experiência em atendimento ao cliente.

AUXILIAR DE ALMOXARIFADO

Atividades: Responsável por realizar separação e conferência de mercadorias, entrega de mercadorias para cliente em obras. Reposição de mercadorias nas gôndolas, organização e cuidado com o estoque.

Re muneração: R$ 1.182,02 + Vale transporte.

Horário: 08:00 ás 17:30 de Segunda á Sexta, Sábado das 08:00 ao 12:00.

Requisitos: Possuir experiência em almoxarifado. Segundo grau completo.

AUXILIAR DE T. I.

Atividades: Responsável por dar suporte aos usuários, e realizar manutenção básica de computador.

Re muneração: R$ 1.500,00 + Vale transporte.

Horário: 08:00 ás 18:00 de Segunda á Sexta, Sábado das 08:00 ao 12:00.

Requisitos: Possuir conhecimento em WINDOWS/OFFICE, HARDWARE/SOFTWARE, manutenção básica de computador, e demais atividades relacionadas a área.

AUXILIAR DE DEPARTAMENTO COMERCIAL

Atividades: Realizar atendimento ao cliente, controle do recebimento de documentos para locação. Responsável pelo check list dos documentos e montar a pasta de locação. Entrega de chaves. Finalização do processo de locação na área comercial.

Re muneração: R$ 1.600,00 + Convênio Médico + Vale transporte.

Horário: Segunda a Sexta, 08:00 ás 18:00. Sábado das 08:00 ás 12:00.

Requisitos: Experiência relacionada a área comercial, atendimento ao cliente, e controle administrativo. Possuir conhecimentos técnicos em informática.

CONSULTOR COMERCIAL (CF)

Atividades: Fazer capitação de novos clientes, vendas dos serviços de saúde e segurança do trabalho.

Remuneração: R$ 1.260,00 + comissões + Vale Alimentação + Auxílio combustível.

Horário: Segunda a Quinta das 08:00 às 18:00, sexta das 08:00 ás 17:00.

Requisitos: Necessária experiência nas atividades citadas. Ensino Médio completo. Desejável possuir curso técnico de segurança do trabalho. Conhecimento em informática (Pacote Office). Possuir CHN – A ou B.

CONSULTOR DE VENDAS

Atividades: Realizar vendas, prospecção, análise de concorrentes, agendamento de visitas, visitas externas esporádicas. Atendimento telefônico, e-mail, emissão de pedidos, pós-venda, atendimento pessoal (showroom).

Remuneração: R$ 1.250,00 + comissões + plano odontológico + cesta básica.

Horário: Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00, Sábado por escala.

Requisitos: Ensino Médio completo. Desejável possuir ensino Superior. Conhecimento em informática (Pacote Office). Possuir CHN – B. Disponibilidade para viagens.

VENDEDOR INTERNO

Atividades: Realizar vendas dentro da loja, via contato direto com o cliente, redes sociais e por telefone.

Remuneração: R$ 1.118,97 + 1,5% de comissão sobre faturamento recebido.

Requisitos: Possuir segundo grau completo, experiência em vendas. Desejável conhecimento na área de construção civil.

Horário: Segunda a Sexta das 8:00 ás 17:30. Sábado das 08:00 ás 12:00.

RECEPCIONISTA EM SALÃO DE BELEZA

Atividades: Realizar agendamento de clientes via telefone, whatsapp e e-mail. Atendimento e recepção pessoal. Responsável por responder e-mails, efetuar vendas de pacotes para noivas, formandas e etc. fazer abertura e fechamento de caixa, contato com fornecedores, lançamento de produtos, realizar limpeza e organização do setor e demais atividades.

Remuneração: R$ 1165,00 + 8% produtividade + Quebra de caixa 126,00 + 70,00 alimentação + VT.

Horário: Segunda (08:30 ás 12:00) Terça (09:30 às 18:30) Quarta (09:30 ás 18:30) Quinta (09:00 ás 19:00) Sexta e Sábado (09:00 ás 19:00).

Requisitos: Ensino Médio completo. Experiência em vendas, atendimento ao cliente, abordagem por telefone, conhecimento em informática.

PROGRAMADOR (LC)

Atividades: Realizar as fases de elaboração de requisitos e da programação de sistemas, desenvolver, testar e implementar. Identificar e orientar nas soluções de problemas. Codificar e realizar os testes, preparar documentação e produzir manuais de operação. Realizar a implementação e a manutenção de novos sistemas. Ajustar sistemas existentes para acompanhar as mudanças e necessidades dos usurários.

Remuneração: R$2.889,66 + convênio médico + convênio odontológico + cartão alimentação.

Horário: Segunda a Sexta das 8h as 18h.

Requisitos: Superior completo ou cursando na área de TI com conhecimentos básicos em Java, C#, DOT.NET , Delphi, WebForms, Mobile e Android, banco de dados, firebird, POSTGRESQL, SQL, SERVER, SOLITE.

VENDEDOR DE PRÉMOLDADOS(laje)

Atividades: Gerenciar e administrar vendas de pré-moldados (laje). Realizar vendas externas e internas, prospecção e captação de clientes.

Remuneração: R$ 1.400,00 + comissão + vale alimentação.

Horário: 44 horas semanais. Necessário disponibilidade de horários.

Requisitos: Ensino Médio completo, CNH B, necessário ter experiência em vendas e conhecimento em pré-moldados.

VENDEDOR (LC)

Atividades: Captação e atendimento de clientes.

Remuneração: 1.087,00 + comissão.

Horário: Segunda a sexta das 08:15 às 17:30 e sábados de 08:00 às 12:00.

Requisitos: Experiência em vendas, CNH B, conhecimento em Excel.

VENDEDOR EXTERNO (LC)

Atividades: Captação de novos clientes.

Remuneração: 1500,00 + 200,00 de ajuda de custo + comissão.

Horário: Segunda a sexta – horário comercial.

Requisitos: CNH, veículo próprio, conhecimento em contabilidade básica.

VENDEDOR EXTERNO (LC)

Atividades: Vendas e captação de novos clientes.

Remuneração: A combinar + comissão.

Horário: Segunda a sexta – 08h as 17:45.

Requisitos: Experiência, ensino médio completo e habilitação A/B.

VAGAS DE ESTÁGIO

ESTÁGIO ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRO (TC)

Atividades: Arquivo, atendimento telefônico, registro de empregados (anotações CTPS, livro de registro de empregados), emissão de relatórios para clientes, aviso de férias, acertos e conciliações.

Horário: 08h30 as 11h30 e de 13h00 as 16h00 (segunda a sexta).

Bolsa Auxílio: 600,00 + VT.

Requisitos: Estar cursando superior em contábeis ou áreas afins. Pacote Office básico.

ESTÁGIO EM COLETA (LC)

Atividades: Atendimento ao público, realizar coleta e triagem de materiais para exames laboratoriais, centrifugar amostras biológicas, registrar resultados das análises, repor o material e conservar o local organizado.

Bolsa auxílio: 650,00 + 187,00 de insalubridade + VT + Ticket.

Horário: 07:00 às 12:00 de segunda à sábado.

Requisitos: Estar cursando análises clínicas ou técnico em enfermagem.

ESTÁGIO EM ENSINO MÉDIO

Atividades: Realizar atividades como atendimento, administrativo, almoxarifado, entre outras.

Horário: Manhã e Tarde/Tarde e Noite

Bolsa Auxílio + VT.

Requisitos: Estar cursando ensino médio regular, conhecimento em informática.

ESTÁGIO EM TELEMARKETING ENSINO MÉDIO

Atividades: Atendimento ao cliente, atendimento telefônico, divulgação, prospecção de clientes e demais atividades pertinentes ao setor.

Horário: Segunda a sexta, 8h ás 13h.

Remuneração: Bolsa Auxílio + VT.

Requisitos: Cursando Ensino Médio Regular noturno

ESTÁGIO LETRAS E MATEMÁTICA (TC)

Atividades: Ensino; correções, exercícios e apoio para as disciplinas de português e matemática; verificar tabuada; leitura; registrar dados no boletim; guardar os materiais nos escaninhos e ler histórias.

Horário: Segunda a sexta de 08:00 às 15:00 (com intervalo) ou de 13:00 às 19:00 (sem intervalo).

Bolsa Auxílio: 650,00 + VT + Bolsa de estudo.

Requisitos: Estar cursando a partir do 3° período do ensino superior de Letras ou Matemática.

SUPORTE ADMINISTRATIVO (CF)

Atividades: Executar tarefas de apoio, auxiliando o gerente de controladoria em atividades que envolvem planilhas, filtragem de ligações telefônicas e OS*. Fazer agendamento de OS* referente as demandas da área de assistência técnica e software ‘’criação de acessos, alteração de cadastros e senhas’’. Acompanhar a execução das OS*, analisando os prazos de entrega e prioridades. Fazer importação do banco de dados do sistema Microsiga Protheus TOTVS para planilhas de Excel. Disponibilizar via OneDrive diariamente as planilhas devidamente atualizadas. Executar atividades afins, conforme solicitação do superior imediato e necessidades da área.

Remuneração: A combinar

Horário: Segunda a Sexta das 09:00 as 16:00.

Requisitos: Superior cursando em Administração ou Contabilidade. Informática avançada. Desejável Sistema Microsiga Protheus TOTVS.

ESTÁGIO EM QUÍMICA (CF)

Atividades: Auxiliar em processos internos de análises em química para fertilidade de solo. Preparação de soluções, organização do ambiente de trabalho (vidrarias e reagentes). Auxiliar os analistas nos processos de determinação analítica dos métodos de determinação de nutrientes. Horário: Segunda sexta. Período da manhã.

Bolsa Auxílio: 600,00.