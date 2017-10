Confira as dicas de séries recém-lançadas para curtir

“The Young Pope”

ONDE VER: NET NOW E FOX PLAY

SINOPSE: A série é sobre Lenny Belardo (Jude Law), o fictício arcebispo de Nova York eleito o primeiro papa norte-americano. Com um pensamento ultraconservador, ele causa furor no Vaticano e tem ao seu lado a freira Mary (Diane Keaton).

POR QUE VER: A série já está disponível há algum tempo, mas vale assisti-la sabendo que o jornal oficial do Vaticano, “L’Osservatore Romano”, dedicou duas páginas para resenhá-la em sua última edição e elogiá-la. Assinado por Giovanni Maria Vian, o texto começa chamando o diretor Paolo Sorrentino de “um dos mais deslumbrantes retratistas da decrepitude irremediável (dessa época)”.

“Mindhunter”

ONDE VER: NETFLIX

SINOPSE: A série gira em torno do agente do FBI Holden Ford (Jonathan Groff), que tenta compreender a forma de pensar de assassinos presos para pegar mais bandidos. O risco é ele entender demais o lado do assassino.

POR QUE VER: Projeto de David Fincher (“Garota Exemplar”, “Zodíaco”) que será lançado na sexta-feira, a série é uma das mais aguardadas do ano. Para você ter ideia, foi Fincher que criou a primeira série original da Netflix, “House of Cards”.

“Mr. Robot”

ONDE VER: SPACE

SINOPSE: Elliot (Rami Malek) é um jovem programador que, após uma encruzilhada com o líder (Christian Slater) de um misterioso grupo de hacker, descobre ter dupla personalidade e poder sobre o futuro do sistema bancário.

POR QUE VER: A estreia da terceira temporada da série ocorre nesta quinta-feira (12), à 0h. Considerada o “Clube da Luta” da era da tecnologia, “Mr. Robot” mostra o que pode acontecer quando se aposta num mundo sem dinheiro ou dívidas a partir da implosão do sistema bancário.

“The Good Place”

ONDE VER: NETFLIX

SINOPSE: Eleonor Shellstrop (Kristen Bell) descobre que está morta e é ciceroneada ao “lugar bom”, exclusivo para quem fez o bem enquanto esteve vivo, por seu novo mentor, Michael (Ted Danson). O problema é quando Eleonor descobre que houve um engano.

POR QUE VER: A primeira temporada estreou no serviço de streaming, sem grande alarde, no fim do mês passado – e a segunda é exibida um episódio de cada vez. Vale a pena

assistir porque a série lida de forma bem-humorada e até pragmática com questões filosóficas do pós-vida que dariam nó na cabeça de grandes filósofos.

“Lore”

ONDE VER: AMAZON PRIME

SINOPSE: A série combina imagens documentais, narração, materiais de acervos históricos e cenas cinematográficas para dar vida a histórias terríveis, porém verídicas.

POR QUE VER: A série, a nova aposta do serviço de streaming, é uma antologia documental baseada no popular podcast de mesmo nome. E no elenco estão: Robert Patrick (“O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final”), Kristin Bauer van Straten (“True Blood”), Adam Goldberg (“Fargo”), Holland Roden (“Teen Wolf”), Colm Feore (“House of Cards”) e Campbell Scott (“O Espetacular Homem-Aranha”).

“Shut Eye”

ONDE VER: NET NOW E FOX PLAY

SINOPSE: Com estreia na terça-feira passada, a série é sobre uma quadrilha de videntes picaretas. O problema é que Charlie Haverford (Jeffrey Donovan) leva uma pancada na cabeça

e começa, de fato, a ter premonições.

POR QUE VER: Além da temática da série, que se aproxima da realidade do Brasil, onde não faltam anúncios de videntes, a série chama atenção pelo elenco. Jeffrey Donovan é tido como um dos pontos altos. E o programa ainda conta com Isabella Rossellini, que é a matriarca do clã de bandidos.

“A Vida Secreta dos Casais”

ONDE VER: NET NOW E HBO GO

SINOPSE: Sofia (Bruna Lombardi), uma terapeuta especializada em casais e em sexualidade, atende figuras políticas, jornalistas e empresários.

POR QUE VER: Com roteiro escrito por Bruna Lombardi e direção de Carlos Alberto Riccelli, seu marido, em parceria com Kim Ricceli, filho do casal, a obra é um verdadeiro trabalho em família.