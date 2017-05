Confira a programação do Parque do Sabiá para este final de semana

O Parque do Sabiá oferece aos visitantes várias opções de esporte e lazer, além de proporcionar o contato direto com a natureza. Quem quiser ao local neste final de semana para se exercitar ou divertir com a família, encontrará atividades variadas, passeios no pedalinho, zoológico e o aquário. A pista de corrida e caminhada com ciclofaixa, quadras, academia popular e ‘Mundo da Criança’ também são excelentes opções para quem não quer passar o sábado e domingo em casa.

O Parque do Sabiá também recebe, no próximo dia 15, a segunda edição do projeto ‘O Canto do Sabiá’. O show, que conta com a participação com participação do Trio Sucupira, dançarinos e de Ivy Anne (flautista), pretende reunir amantes da boa música e, principalmente, do forró pé de serra para um momento de lazer e descontração. O evento, gratuito, é voltado para toda a sociedade com o objetivo de valorizar a música brasileira e os artistas locais.

Sábado (13)

– Festa da Família

Local: Quiosque multiuso – 8h às 11h – realizado por Gabarito Sistema de Ensino

– Sábado Caminhada contra a violência da Pessoa Idosa com Deficiência

Local: Imediações da Lagoa dos Patos – 9h

– Te Peguei no Parque,com terapias naturais ao ar livre, como auriculoterapia, cromoterapia, musicoterapia e quick shiatsu

Local: área gramada em frente à Arena Parque – 9h às 11h

– Caminhada JBS

Local: Quiosque Multiuso – 15h às 18h

– Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

Local: Quiosque Central – 16h às 18h

Realizado pelo Instituto de Práticas Integrativas em Saúde

– Pedalinho – funciona das 10h às 12h e 13h às 16h

– Ciclofaixa – das 10h às 16h

Domingo (14)

– Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos

Local: Quiosque Central – 9h às 12h

– Pedalinho – funciona das 10h às 12h e 13h às 16h

– Trenzinho – funciona das 10 às 12h e 13h às 16h

– Domingo – Momento com Deus no Parque do Sabiá

Local: Quiosque Multiuso – 14h

Segunda (15)

– 2ª Edição de ‘O Canto do Sabiá – Música no Parque’

Local: Quiosque Multiuso – 18h às 21h, com Trio Sucupira

– Zoológico e Aquário Municipal – abertos das 8h às 17h

Todos os dias da semana

– Pista de caminhada/corrida – Em funcionamento das 5h às 22h

– Quadras poliesportivas e de areia – Em funcionamento das 5h às 22h

– Mundo da Criança (parquinho) – Em funcionamento das 5h às 22h

– Academia ao ar livre e equipamentos – Em funcionamento das 5h às 22h

– Zoológico e Aquário Municipal – abertos das 8h às 17h

